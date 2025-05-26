مديرة صناع المحتوى في«تيك توك» تستعرض خطوات جذب الجمهور

أكدت سارة المعاز مديرة صناع المحتوى في "تيك توك" أهمية تحديث المحتوى بشكل منتظم لتشجيع الجمهور المتابع على العودة إلى حساب صانع المحتوى وزيادة الارتباط الذي يعود بالفائدة.

وقالت في جلسة "صناعة المحتوى وجذب الجمهور" التي ينظمها نادي دبي للصحافة ضمن"قمة الإعلام العربي 2025" التي انطلقت فعالياتها اليوم : "يبرز قطاع صناعة المحتوى وماهية جذب الجمهور، بالتزامن مع التطور التكنولوجي الذي شهده قطاع الإعلام، وتحديدا آلية إيصال الرسائل الإعلامية والاستراتيجية إلى المتلقين في ظل الإعلام الجديد، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتسم بلا شك بالسرعة والإبداع والابتكار".

وأشارت إلى أنه كلما كان المحتوى جذاباً ومفيداً للجمهور، سيستمر في إثارة اهتمامهم حتما مع مرور الزمن، وذلك من خلال تقديم محتوى جديد ورائج باستمرار، ولإنشاء محتوى دائم، وجّهت باتباع بعض الخطوات الأساسية، وأولها فهم الجمهور واحتياجاتهم وجعل المحتوى ذات صلة بمجال صانع المحتوى بحيث يلبي احتياجات الجمهور المستهدف بالإضافة لتقديم قيمة مضافة تساعدهم في حل مشاكلهم وتحقيق أهدافهم، إضافة إلى تنويع المحتوى ليحافظ على اهتمام الناس، مثل الصور والفيديوهات والمقالات والمنشورات وغيرها من الوسائل البصرية لجعل المحتوى متنوعاً ومفيداً.