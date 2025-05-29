القمة منصة لتمكين الشباب والأجيال الجديدة من الإعلاميين

يشكل الشباب في العالم العربي قاعدة أساسية لصناعة المستقبل، ولا سيما في قطاع الإعلام الذي يشهد تحولات عميقة بفعل الثورة الرقمية والتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا الاتصال، وانسجاماً مع هذا المنطلق، برزت قمة الإعلام العربي ومنتدياتها المختلفة التي تنضوي تحتها، وفي مقدمتها منتدى الإعلام العربي للشباب، كمنصات فاعلة تهدف إلى تمكين الشباب وتوفير بيئة محفزة لصقل مهاراتهم، ودمجهم في المشهد الإعلامي العربي كمشاركين حقيقيين لا كمستمعين.

ومنذ انطلاق منتدى الإعلام العربي للشباب شكل هذا المنتدى منصة تمكين وابتكار من خلال فعالياته، وذلك في إطار جهود مستمرة لتطوير الكفاءات الإعلامية الشابة.

حيث يركز المنتدى على دعم طلاب كليات الإعلام والمهتمين بالمجال من مختلف أنحاء الوطن العربي، وأفرد المنتدى مساحة فكرية وتفاعلية تسمح للشباب بالانخراط في حوارات مفتوحة مع إعلاميين مخضرمين، وممثلين عن مؤسسات إعلامية مرموقة، بالإضافة إلى صنّاع السياسات الإعلامية.

كما وفر المنتدى فرصاً للشباب المنخرطين في المجال الإعلامي كحضور ورش عمل احترافية تركز على المهارات الأساسية مثل إعداد التقارير، والتحقيقات، وصناعة المحتوى الرقمي، والاطلاع على أحدث اتجاهات الإعلام الرقمي.

والتفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي في الصحافة. كذلك طرح أفكار إعلامية مبتكرة، إلى جانب بناء شبكات علاقات مهنية تساعد الشباب على الاندماج في سوق العمل الإعلامي.

كما حرص منتدى الإعلام العربي منذ انطلاقه على مدار دوراته السابقة على دعم الشباب، إذ يعد هذا المنتدى الأضخم من نوعه في المنطقة، وحرص القائمون عليه على منح مساحة متزايدة لقضايا الشباب وملفاتهم في أجندته السنوية، ومن خلال جلساته النقاشية، سلط المنتدى الضوء على دور الأجيال الجديدة في تغيير شكل الخطاب الإعلامي ومحتواه، وكيفية تعاطيهم مع المنصات الرقمية، ومشاركتهم في التغطيات الميدانية والتحقيقات الصحفية.

كما تم استحداث مسارات خاصة للشباب ضمن فعاليات المنتدى، شملت: منصات عرض لمشاريع إعلامية شبابية، وجلسات حوارية بقيادة إعلاميين شباب أثبتوا حضورهم في الإعلام العربي والدولي، إضافة إلى مشاركة طلبة الإعلام في إدارة الجلسات والمداخلات النقاشية.

جوائز الشباب

وانطلاقاً من حرص قمة الإعلام العربي على تقدير وإلهام الشباب في المجال الإعلامي وتمكينهم وصقل خبراتهم، جاء أحد أبرز محاور التمكين عبر تخصيص جوائز إعلامية موجهة لفئة الشباب، تهدف إلى تحفيز الإبداع وتعزيز التنافس الشريف بينهم. وتُمنح هذه الجوائز للمتميزين، من خلال جائزة الإعلام العربي للشباب – إبداع، وتستلهم جائزة إبداع لطلبة الإعلام رؤية القيادة الرشيدة، الرامية إلى المساهمة في إحداث نقلة نوعية في قطاع الإعلام العربي وضخه بدماء شابة وكفاءات جديدة.

إذ تهدف الجائزة لمواكبة التطور السريع في مجال العمل الإعلامي، وتشجيع طلاب الإعلام العرب وتحفيزهم على تحقيق أعلى مستويات التميز في إطار منظومة تكاملية تبدأ من المرحلة الأكاديمية التي يتم فيها إعداد الكادر الإعلامي الشاب ودفعه للمشاركة في تطوير هذا القطاع، وتم تخصيص الجائزة لطلبة وطالبات الإعلام العرب، وتناولت فئات جائزة إبداع:

التصوير الفوتوغرافي، والبودكاست، والفيديو القصير، والألعاب الإلكترونية، والوسائط المتعددة، والتقارير الصحافية، بما يواكب روح العصر والإعلام الحديث.