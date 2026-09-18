يارا السكري تضع حداً للتكهنات.. هل تحولت قصة العوضي إلى حب خارج الشاشة؟

دبي – مرفت عبد الحميد

في لحظة لافتة خطفت اهتمام الحضور، حضرت العلاقة بين الفنانين أحمد العوضي ويارا السكري في صدارة النقاش خلال جلسة «عصر جديد في صناعة الدراما العربية»، التي استضافها المسرح ضمن فعاليات اليوم الختامي لـقمة الإعلام العربي، بمشاركة الفنانين أحمد العوضي ويارا السكري ويوسف الخال، وأدارها الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان.

وتحوّل الحوار، الذي تناول في الأساس التحولات التي تشهدها صناعة الدراما العربية وتغير مفهوم النجومية وعلاقة الفنان بالجمهور، إلى لحظة أكثر خصوصية عندما تطرّق نيشان إلى طبيعة العلاقة التي تجمع العوضي والسكري، في ظل الاهتمام الكبير الذي حظي به الثنائي خلال الفترة الماضية.

ثنائيات

وخلال الجلسة، كشفت يارا السكري عن وجود علاقة عاطفية تجمعها بأحمد العوضي، أغلبية الثنائيات الناجحة كان بينهم حاجة حقيقية من الحب"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بالتصفيق الحاد، ليعلق "نيشان" على تصريحها المثير للجدل بـ" تعالوا نحتفل بالحب ونقول مبروك"، ليبارك بعدها للعوضى ويارا، في مشهد يعيد الحديث عن علاقة يارا بالفنان أحمد العوضى.

يضع تصريح وضع حداً للتكهنات التي لاحقت النجمين، ولا سيما بعد ظهورهما معاً وتعاونهما في أكثر من عمل درامي.

وجاء الحديث عن العلاقة ليضيف جانباً شخصياً إلى جلسة ركزت على مستقبل الدراما العربية، خصوصاً أن الثنائي ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بتساؤلات الجمهور حول ما إذا كانت الكيمياء التي ظهرت بينهما على الشاشة امتدت إلى الحياة الخاصة.

اهتمام واسع

وكانت العلاقة بين العوضي والسكري قد أثارت اهتماماً واسعاً، خصوصاً مع تكرار ظهورهما وتعاونهما فنياً، فيما سبق أن نفت السكري في تصريحات إعلامية وجود ارتباط بينهما، كما نفى العوضي في تصريحات أخرى أن تكون هناك علاقة عاطفية قائمة بينهما.

وتأتي جلسة قمة الإعلام العربي في وقت يشهد فيه حضور الثنائي اهتماماً جماهيرياً متزايداً، بالتزامن مع مشاركتهما في أعمال درامية مشتركة، فيما تطرقت الجلسة إلى التحولات التي تشهدها صناعة الدراما، وتغير اهتمامات الجمهور، وتطور مفهوم النجومية في عصر المنصات الرقمية واتساع دائرة المنافسة على المحتوى العربي.

و ظل تصريح يارا السكري بشأن علاقتها بالعوضي واحداً من أبرز لحظات الجلسة، بعدما انتقل الحديث من «كيمياء الشاشة» إلى قصة تتجاوز حدود الدراما، لتصبح العلاقة بين النجمين جزءاً من المشهد الذي جذب اهتمام الجمهور والإعلام على حد سواء.