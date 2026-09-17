بعد 9 سنوات من الغياب.. مهرجان دبي السينمائي عودة بـ«حلة جديدة»









بعد سنوات من الغياب، تستعد دبي لاستعادة أحد أبرز مواعيدها السينمائية، مع الإعلان عن عودة مهرجان دبي السينمائي من خلال دورته الخامسة عشرة، المقرر انطلاقها في 8 ديسمبر 2027، في عودة تحمل معها إرث المهرجان وتطلعات مرحلة جديدة للسينما في الإمارات والمنطقة.

وقال سامر حسين المرزوقي، مدير إنتاج الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، إن فريق العمل «سعيد جداً» بالإعلان عن إطلاق الدورة الـ15، مؤكداً أن المهرجان كان، قبل توقفه، منصة رئيسية أثرت في قطاع السينما والفنانين والمنتجين في المنطقة، وأسهم في صناعة مرحلة مهمة في المشهد السينمائي العربي.

وأوضح المرزوقي أن عودة المهرجان لا تقتصر على استعادة تجربة سابقة، إنما تهدف إلى البناء عليها وتقديم نسخة جديدة تتناسب مع مكانة دبي وتطور قطاعها الإعلامي والسينمائي.

وقال إن الدورة الجديدة ستحتفي بالفنانين والمنتجين والمخرجين والممثلين من الإمارات والمنطقة، إلى جانب السعي إلى إيصال القصص والأفكار العربية إلى العالم، عبر شراكات وتعاون مع شركاء سينمائيين حول العالم.

لماذا يعود المهرجان الآن؟

وبحسب المرزوقي، فإن عودة المهرجان تأتي في ظل التغييرات التي شهدتها منظومة العمل الإعلامي في دبي، والحاجة إلى منصة سينمائية بهذه القوة لدعم المواهب الشابة والفنانين الصاعدين من الإمارات ودبي والمنطقة.

وأكد أن المهرجان سيعود «بحلة جديدة» تتناسب مع تطلعات القطاع السينمائي واحتياجاته، مع اهتمام خاص بدعم السينما العربية وتعزيز حضور القصة والصوت العربي عالمياً.

موعد العودة

وأعلن المرزوقي أن 8 ديسمبر 2027 سيكون موعد انطلاق الدورة المقبلة، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على وضع اللمسات النهائية لشكل المهرجان وبرنامجه.

وستحظى السينما الإقليمية بتركيز رئيسي خلال الدورة المقبلة، إلى جانب مجموعة من المبادرات والفعاليات التي سترافق عودة المهرجان.

ورغم عدم الكشف حتى الآن عن جميع تفاصيل البرنامج، ألمح المرزوقي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان تدريجياً عن المزيد من المفاجآت والتفاصيل التي ستواكب عودة المهرجان.

شاشة عالمية

وفي ما يتعلق باختيار الأفلام والجوائز، أوضح المرزوقي أن المهرجان سيعتمد، كأي مهرجان سينمائي دولي، معايير محددة لاختيار الأفلام ومعايير خاصة بالجوائز.

وشدد على أن الهدف الأساسي للدورة الجديدة هو الاحتفاء بالسينما والمواهب السينمائية في الإمارات والمنطقة، وإتاحة مساحة أكبر أمام الأصوات الجديدة والقصص المحلية والإقليمية.

وبعودة دورته الخامسة عشرة، يسعى مهرجان دبي السينمائي إلى فتح فصل جديد في مسيرته، يجمع بين ذاكرة مهرجان ترك بصمته في المشهد السينمائي العربي، ورؤية جديدة تستجيب لتحولات الصناعة وطموحات المواهب في الإمارات والمنطقة.