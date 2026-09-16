«الغاف».. رسالة الإمارات إلى الأجيال





لا تعتبر شجرة الغاف مجرد مكوّن من مكونات البيئة الإماراتية بل حكاية وطن ارتبطت بالصحراء والإنسان وظلت شاهدة على قدرة الحياة على الاستمرار في أقسى الظروف حتى أصبحت رمزاً راسخاً للصمود والتراث والاستدامة ورسالة تمتد من ذاكرة الأجداد إلى مستقبل الأجيال

وحضرت شجرة الغاف ضمن رسالة بيئية لافتة من هيئة كهرباء ومياه دبي حيث قُدمت في حقيبة تحمل هوية الهيئة ومرفقة ببطاقة تعرف بها باعتبارها الشجرة الوطنية لدولة الإمارات ورمزاً خالداً للصمود والتراث والاستدامة في مبادرة تحمل في مضمونها دعوة إلى تحويل مفاهيم الاستدامة من شعارات إلى ممارسات تبدأ بخطوة بسيطة هي زراعة شجرة والمحافظة عليها

وتكتسب الغاف مكانتها الاستثنائية من ارتباطها العميق بالبيئة المحلية وقدرتها على التأقلم مع طبيعة المناخ الصحراوي لتتحول عبر الزمن إلى أحد أبرز رموز الهوية البيئية في الإمارات حيث ارتبط ظلها بحياة السكان وشكلت جزءاً من المشهد الطبيعي والاجتماعي في الصحراء

وتتجاوز دلالة تقديم شتلة الغاف البعد الرمزي إذ تحمل رسالة مباشرة إلى الأجيال القادمة بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة وأن الاستدامة يمكن أن تبدأ من ممارسات يومية صغيرة لكنها قادرة مع استمرارها على صناعة أثر أكبر. كما تعكس المبادرة توجهاً يقوم على ربط الاتصال المؤسسي بالفعل البيئي فبدلاً من الاكتفاء برسالة مكتوبة تصل شجرة الغاف نفسها إلى المتلقي ليصبح جزءاً من التجربة من خلال زراعتها ورعايتها ومشاهدة نموها بما يحول الرسالة من فكرة عابرة إلى أثر حي ومستدام

وتبقى الغاف بما تمثله من قدرة على الصمود والتجذر في الأرض واحدة من أكثر الصور تعبيراً عن العلاقة بين الإنسان الإماراتي وبيئته فهي شجرة تحمل الماضي في جذورها وتفتح بأغصانها مساحة للمستقبل فيما تختصر العبارة المرفقة بها جوهر الرسالة «لأجيالنا القادمة» لتؤكد أن ما يزرع اليوم ليس شجرة فحسب بل مسؤولية ووعياً وإرثاً أخضر ينتقل إلى الغد.