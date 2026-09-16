ظاعن شاهين لـ«البيان»: الصحافة والأدب يتقاطعان في تفاصيل دقيقة

أكد الكاتب والإعلامي الإماراتي ظاعن شاهين أن توقيع روايته الجديدة «دمنا واحد» ضمن فعاليات «قمة الإعلام العربي 2026» يُعد فرصة الاستثمار الأبرز لضمان وصول العمل الأدبي إلى شريحة واسعة من المتلقين والنخب الإعلامية.

وأوضح شاهين، في تصريحات لـ«البيان»، أن أهمية الحدث تتضاعف بالتزامن مع احتفال القمة باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيسها، مشيراً إلى أن جمع القمة كل الإعلاميين ووسائل الإعلام والمؤثرين تحت سقف واحد يضع الإعلام وما يقدمه من إنتاج فكري وثقافي في قلب الاشتغال والاهتمام، وهو ما يعزز الرهان على وصول الرواية إلى القطاع الإعلامي والمجتمعي بفاعلية.

وعن العلاقة الجدلية والتكاملية بين العمل الصحفي والإبداع الأدبي، أشار ظاعن شاهين إلى أن تجربته الممتدة في الصحافة أثرت مسيرته الكتابية بشكل ملموس؛ حيث أتاحت له الاحتكاك المباشر بشخصيات ووجوه متعددة، والتعرف إلى قصص حياتية وتجارب اجتماعية غنية، ما منح كتابته عمقاً أكبر في التعامل مع اللغة وبناء النص.

وأضاف أن الصحافة غالباً ما تلتزم بإطار محدد وزاوية رؤية مركزة، بينما تُحلّق الرواية بالكاتب والقارئ نحو فضاءات أرحب تتصل بالخيال وتستند إلى المفاصل التاريخية والأبعاد الإنسانية.

واختتم ظاعن شاهين تصريحه بالتشديد على أن الصحافة والأدب ليسا خطين متوازيين لا يلتقيان، بل هما خطان يتقاطعان في تفاصيل دقيقة وتجارب ثرية تمنح الكاتب الذي يجمع بين المجالين قدرة أكبر على التأمل والغوص في أعماق التجربة الإنسانية.