«يورونيوز» تعود للبث التلفزيوني بالعربية نهاية العام الجاري





أعلن بيدرو فارغاس ديفيد، رئيس مجلس إدارة «يورونيوز» والرئيس التنفيذي لشركة «ألباك كابيتال»، عودة «يورونيوز» إلى البث التلفزيوني باللغة العربية عبر الأقمار الصناعية قبل نهاية العام الجاري، وذلك بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال خلال جلسة حوارية بعنوان «صناعة إعلامية بقيمة تريليون دولار»، وحاورته خلالها نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، إن عودة البث بالعربية تأتي ضمن توجه لتعزيز حضور «يورونيوز» في العالم العربي، من المغرب وصولاً إلى بقية دول المنطقة، مشيراً إلى أن الشبكة تقدم محتواها حالياً بـ21 لغة، ويصل محتواها حول العالم.

وأوضح أن الحضور المتنامي للشبكة في المنطقة يهدف إلى تقديم صوت أوروبي إلى العالم العربي، وفي الوقت نفسه نقل صوت المنطقة العربية إلى أوروبا، مؤكداً أهمية الروابط التي تجمع الجانبين تاريخياً واقتصادياً وسياسياً.

وفي حديثه عن مستقبل الصحافة، أكد أن مهمة الصحفي الأساسية هي نقل الحقائق وترك الجمهور يبني موقفه بنفسه، وليس إخباره بما يجب أن يفكر فيه، مشدداً على ضرورة الفصل بين الحقائق والآراء وعدم فرض الصحفي أو إدارة المؤسسة الإعلامية توجهاتها السياسية على الجمهور.

وأشار إلى أن الحياد لا يعني تجاهل الوقائع، موضحاً أن وجود فساد يستوجب التحقيق فيه ونقله، كما أن وقوع ضحايا يستوجب نقل الحقيقة كما هي، من دون توجيه الجمهور إلى موقف محدد.

وأكد أن الاستدامة المالية للمؤسسات الإعلامية أصبحت عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقلاليتها واستمرارها، لافتاً إلى أن تجربة إعادة هيكلة «يورونيوز» اعتمدت على وضع استراتيجية واضحة واتخاذ قرارات ساعدت على تحقيق استقرار مالي ونمو في القطاع الرقمي.