«البيان» تحصد جائزة التحقيقات الصحافية في اليوبيل الفضي لـ«جائزة الإعلام العربي»





أعلن نادي دبي للصحافة عن الفائزين ضمن فئات الدورة الـ25 من «جائزة الإعلام العربي»، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم ضمن فعاليات «قمة الإعلام العربي 2026»، احتفاءً باليوبيل الفضي للجائزة، سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، معالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي.

واستعرض الحفل مسيرة «جائزة الإعلام العربي» على امتداد دوراتها السابقة، وما شهدته من محطات منذ انطلاقها، كما شهد إحياء قصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بصوت نخبة من النجوم العرب.

وكرّم معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، الفائزين ضمن فئات «جائزة الصحافة العربية»، حيث فاز الدكتور أيمن سمير من صحيفة «الخليج» بجائزة الصحافة السياسية، ومالك القعقور من صحيفة «الشرق الأوسط» بجائزة الصحافة الاقتصادية، فيما فاز عدنان الغربي من صحيفة «البيان» بجائزة التحقيقات الصحافية.

كما كرّمت سمو الشيخة لطيفة ومعالي منى المري الفائزين في عدد من فئات الجائزة، حيث فازت إنعام كجه جي، الكاتبة في صحيفة «الشرق الأوسط»، بجائزة أفضل كاتب عمود.

وفي فئات الإعلام المرئي، فاز برنامج «تحت الضوء» لرولا الطراونة على قناة CNBC عربية بجائزة أفضل برنامج اقتصادي، فيما فاز برنامج «حديث العرب» للدكتور سليمان الهتلان على قناة سكاي نيوز عربية بجائزة أفضل برنامج ثقافي.

وفاز برنامج «الصورة» للإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار المصرية بجائزة أفضل برنامج اجتماعي، فيما حصد برنامج «ملعبنا» للإعلامي لطفي الزعبي على قناة المشهد جائزة أفضل برنامج رياضي.

وفي فئة أفضل عمل وثائقي، فاز «خرائط العطش» فال المومن من قناة سكاي نيوز عربية. كما شهد الحفل تكريم وليد عبد اللطيف النصف، رئيس تحرير صحيفة «القبس» الكويتية، بعد فوزه بجائزة «شخصية العام الإعلامية».