حامد بن كرم يُعلن إطلاق "مركز البيان للدراسات" ويدشن دراسة تاريخية للمؤشرات الاقتصادية للإمارات





انطلقت في دبي، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الرابعة والعشرين لقمة الإعلام العربي في مركز دبي التجاري العالمي، وسط مشاركة واسعة لكبار المسؤولين وصناع القرار وقيادات المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية.

وفي كلمة له خلال فعاليات اليوم الأول، عبر حامد بن كرم، رئيس تحرير جريدة البيان، عن شكره وتقديره للقيادة في "دبي للإعلام" على دعمهم الدائم لمتطلبات تطور الإعلام والصحافة على وجه التحديد معلناً عن اعتماد إطلاق "مركز البيان للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية"، ليكون رافداً أساسياً لإعلام دبي ووحدة الأخبار والصحف، بهدف تعزيز البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها القارئ ومتخذ القرار.

وأوضح حامد بن كرم أن الاحتياج إلى مراكز الدراسات بات ضرورة ملحة للمؤسسات الإعلامية لتقديم مواد تحليلية قائمة على المصداقية والبيانات الصحيحة والموثوقة، مشيراً إلى أن نموذج العمل الصحفي قد اختلف، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على السبق الصحفي التقليدي، بل انتقل إلى آفاق "الإعلام التحليلي والتخصصي" القائم على الأرقام الدقيقة. مؤكداً أن هذه الخطوة ستكون انطلاقة داعمة وقوية لصحيفة البيان ولمنظومة "دبي للإعلام" ككل.

وأعلن رئيس تحرير جريدة البيان عن إطلاق دراسة المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات من عام 1968 وحتى عام 2024، والتي تتضمن رصداً شاملاً لأبرز المؤشرات الاقتصادية للدولة منذ ما قبل قيام الاتحاد، مثل النمو السكاني ومتوسط دخل الفرد للناتج المحلي وغيرها من البيانات الحيوية، واصفاً إياها بأنها "هدية نقدمها للجمهور بمناسبة إطلاق المركز".