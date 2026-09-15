انطلاق أعمال النسخة 24 من قمة الإعلام العربي في دبي

انطلقت في دبي، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الرابعة والعشرين لقمة الإعلام العربي، في دورتها الأكبر على الإطلاق والتي تستمر حتى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام.

مشاركة رفيعة المستويات

تحظى القمة بمشاركة إماراتية وعربية وعالمية متميزة، وفي مقدمتها مشاركة سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كمتحدثة رئيسية. كما تضم قائمة المشاركين كبار المسؤولين في الدولة، إلى جانب شخصيات عربية وعالمية بارزة، من بينهم معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومسعد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية.

كما تشهد القمة حضوراً وزارياً عربياً وعالمياً واسعاً، إلى جانب قيادات أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية مثل وكالة رويترز، وشبكة "يورونيوز"، ووكالة الأنباء الفرنسية، فضلاً عن نخبة من نجوم الفن وصنّاع المحتوى والمؤثرين ورؤساء تحرير الصحف من 23 دولة عبر أكثر من 175 جلسة.