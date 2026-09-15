أنامل إماراتية تعزف للعالم في قمة الإعلام العربي

بلغة لا تحتاج إلى ترجمة، خطفت أنامل إماراتية أنظار الحضور في الركن الموسيقي ضمن قمة الإعلام العربي 2026، حيث تحولت الألحان إلى مساحة لقاء بين الثقافات، وقدمت مجموعة من فتيات الإمارات مشهداً فنياً لافتاً جمع بين الموسيقى العربية والعالمية.

وبرز الركن الموسيقي كإحدى المحطات الجاذبة للحضور، وسط تفاعل لافت مع العروض الحية التي قدمتها العازفات الإماراتيات تحرير صالح وحمدة الرئيسي وعلياء الشامسي وخولة الرايحي، في صورة عكست حضور المواهب الوطنية الشابة وقدرتها على تقديم تجارب فنية متنوعة أمام جمهور واسع.

وتنقلت المقطوعات بين ألوان موسيقية مختلفة، من الألحان العربية والشرقية إلى الموسيقى العالمية، لتصنع أجواءً تفاعلية جذبت الزوار إلى الركن، وأظهرت قدرة الموسيقى على تجاوز اختلاف اللغات والثقافات والوصول مباشرة إلى الجمهور.

ولم يكن حضور الفتيات الإماراتيات في الركن مجرد مشاركة فنية، بل حمل رسالة تعكس تطور المشهد الإبداعي الوطني واتساع المساحات التي تحضر فيها المرأة الإماراتية بموهبتها وشغفها، مقدمة صورة تجمع بين الهوية المحلية والانفتاح على التجارب الموسيقية العالمية.

وشكل الركن الموسيقي مساحة مختلفة داخل الحدث، إذ منح الحضور فرصة للتوقف أمام تجربة فنية حية، كان أبطالها مواهب وطنية قدمن الموسيقى بأسلوب يجمع بين روح الشرق وإيقاعات العالم، لتؤكد أن الإبداع الإماراتي قادر على مخاطبة الجمهور بلغة عالمية عنوانها الفن.