مبادرة لتنظيف شاطئ المغيرة في المرفأ



نفذت هيئة البيئة بأبوظبي مبادرة ميدانية لتنظيف شاطئ المغيرة في مدينة المرفأ، ضمن جهودها المتواصلة لحماية البيئة الساحلية، وتعزيز ممارسات الاستدامة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمتطوعين.



وشهدت المبادرة مشاركة 25 متطوعاً، أسهموا في جمع كميات من المخلفات البلاستيكية، في خطوة تعكس أهمية العمل التطوعي المنظم ودوره في الحد من التلوث البحري والحفاظ على النظم البيئية الساحلية.



وجاءت المبادرة بالتعاون مع عدد من الشركاء، إلى جانب جهات اتحادية وخاصة أخرى، بما يعكس نموذجاً تكاملياً للشراكة المؤسسية في تنفيذ المبادرات البيئية ذات الأثر المباشر.



وأكدت الهيئة أن المبادرة تندرج ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر التلوث البلاستيكي، وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية السواحل والموارد الطبيعية.



وأوضحت أن المبادرات الميدانية تشكل أداة فاعلة لترسيخ السلوك البيئي الإيجابي، وربط الجهود التطوعية بالأهداف الاستراتيجية للإمارة في مجال الاستدامة، لا سيما في المناطق الساحلية التي تتطلب عناية بيئية خاصة.