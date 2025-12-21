«التأهيل المهني» في «زايد لأصحاب الهمم».. منظومة متكاملة

يجتهد طاقم عمل قسم التأهيل المهني بهيئة زايد لأصحاب الهمم في تعليم وتمكين وتدريب فئة أصحاب الهمم على آلية الإنتاج في شتى المجالات التي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم. وأكد منصور المنعي، رئيس قسم التأهيل المهني في الهيئة، احتواء القسم 200 منتسب من فئة أصحاب الهمم، يخضعون لبرامج تأهيلية وتعليمية متخصصة، وأخرى اجتماعية ونفسية، مشيراً إلى أن الفئة التي تتعدى سن 15 عاماً تخضع لبرنامج تأهيلي لمدة عامين، بواقع 700 ساعة. مؤكداً مشاركة الهيئة مؤخراً في معرض العين الدولي للصيد والفروسية في نسخته الأولى، والحرص كل الحرص على توفير فرصة استثنائية من شأنها أن تمكّن أصحاب الهمم من اكتساب الثقة، والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة، وترجمة رؤية زايد في بناء الإنسان وتمكينه.

من جانب آخر، أوضح منصور المنعي أن المنتسبين لقسم التأهيل المهني في هيئة زايد لأصحاب الهمم الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، بعد أن يتم تأهيلهم في برامج محددة، يتم تدريبهم أيضاً في ورش تصقل إبداعهم في مجال النجارة، والطباعة، والخياطة، وصناعة الحلويات، والحرف اليدوية، وغير ذلك من الورش الأخرى. وأضاف المنعي قائلاً: «يهدف قسم التأهيل المهني في الهيئة إلى تمكين أصحاب الهمم من تطبيق مهاراتهم النظرية في بيئات عمل حقيقية، بما يعزز استقلاليتهم الوظيفية، وقدرتهم على الاندماج بثقة في سوق العمل، مع التركيز أيضاً على تطوير مهارات التواصل، وإدارة الوقت، والعمل الجماعي، وتطبيق معايير السلامة المهنية، تحت إشراف مختصين ومعلمين مؤهلين».