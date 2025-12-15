أبوظبي تعتزم إطلاق منظومة صناعية لتقنيات الأغذية المبتكرة

كشفت فاطمة الظاهري، مديرة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، عن سلسلة من المبادرات المتقدمة، التي تعمل أبوظبي على تطويرها لتمكين صناعة الأغذية المبتكرة، في خطوة تعكس انتقال الإمارة من دور المستقطِب للتقنيات إلى بناء منظومة صناعية وتشريعية شاملة، تدعم التوسع التجاري للشركات العالمية في قطاع الأغذية المستقبلية.

وأوضحت أن مكتب أبوظبي للاستثمار أبرم شراكات استراتيجية، بهدف تأسيس مركز صناعي قابل للتوسع، يستقطب الشركات المتخصصة في تطوير حلول البروتينات البديلة، ويتيح لها العمل ضمن بيئة تشغيلية متكاملة تربط بين البحث والتطوير، والتجارب الأولية، ثم التصنيع على نطاق تجاري، وتمنح هذه الشراكات الشركات القدرة على اختبار تقنياتها ومواءمتها مع متطلبات الأسواق العالمية، وصولاً إلى إنتاج تجاري قابل للتصدير.

وأكدت أن أبوظبي تعمل بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على وضع إطار تنظيمي جديد للأغذية المبتكرة، يهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل والاعتماد، وتقليص الزمن اللازم لإصدار الموافقات إلى مدة تتراوح بين 6 و9 أشهر ضمن آليات متكاملة تماثل المعايير المعتمدة في الأسواق الدولية المتقدمة، بما يجعل أبوظبي نقطة انطلاق للشركات التي تستهدف دخول أسواق المنطقة والعالم.

وكشفت عن تنسيق موسع بين مطارات أبوظبي وجمارك أبوظبي وسلال وعدد من الشركات الزراعية، بهدف دعم حركة الصادرات الغذائية القادمة من منطقة العين، عبر نموذج تشغيلي موحد، يدمج الإنتاج بالخدمات اللوجستية وسلاسل التبريد والتصدير، وبما يرفع كفاءة وصول المنتجات إلى أسواق دولية جديدة.

كما أضافت أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «وسوم القابضة» لإطلاق مشاريع متخصصة في خمائر البروتين، التي تم إطلاقها مؤخراً، ستسهم في دعم الأثر المتنامي في قطاع الأغذية المتقدمة، وبما يعزز توسيع قاعدة الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.