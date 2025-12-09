حوكمة ذكية للتربة عبر البيانات والتحليل والتنبؤ في أبوظبي

تبذل إمارة أبوظبي جهوداً بيئية لحماية التربة، في ظل تحديات مناخية تتسم بارتفاع معدلات التبخر وانخفاض الهطول المطري السنوي إلى أقل من 100 ملم، ما يجعل التربة بطبيعتها أكثر عرضة لتراكم الأملاح، وفق ما أظهره تقرير خطة التكيف مع التغير المناخي في الإمارة، وتزداد هذه التحديات مع بعض الممارسات الزراعية التقليدية، مثل استخدام المياه الجوفية المالحة وأنظمة الري بالغمر، وخصوصاً في منطقة الظفرة.

وبحسب بيانات برنامج مراقبة جودة التربة في أبوظبي، فإن نحو 60 % من عينات التربة السطحية في المناطق الزراعية في منطقة الظفرة تصنَّف ضمن مستويات الملوحة المرتفعة جداً، ما يعكس حجم الضغط الواقع على النظم الزراعية، ويؤكد الحاجة إلى حلول علمية قائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة لمعالجة هذا التحدي البيئي المرتبط مباشرة بالأمن الغذائي واستدامة الموارد.

وفي هذا الإطار، تقود هيئة البيئة – أبوظبي توجهاً متقدماً لتوظيف الابتكار في مراقبة جودة التربة، عبر مشروع نوعي يعتمد على تقنيات الاستشعار عن بعد بواسطة الأقمار الاصطناعية والطائرات من دون طيار، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، بهدف جمع البيانات الدقيقة، وتحليلها بكفاءة عالية، لدعم السياسات البيئية وتعزيز كفاءة إدارة التربة في الإمارة.

وأسهمت برامج الهيئة في تحديد 664 موقعاً موزعاً على مختلف مناطق الإمارة، وجمع وتحليل 1376 عينة من التربة سنوياً، إلى جانب تسجيل أكثر من 72 ألف سجل للتربة ضمن قاعدة البيانات، وإعداد 36 خريطة مكانية، وفحص 35 عنصراً ملوثاً، وذلك ضمن جهود ممنهجة لفهم آليات تأثر التربة بالأنشطة البشرية، وتحديد المناطق التي تتطلب تدخلاً عاجلاً أو مزيداً من الدراسات المتخصصة.

وتعتمد الهيئة في منهجيتها على الدمج بين الرصد الفضائي والقياسات الميدانية، حيث تُستخدم صور الأقمار الاصطناعية لرصد المساحات الواسعة وتحديد المناطق ذات الأولوية، قبل أن تتولى الطائرات من دون طيار تنفيذ عمليات التصوير الطيفي الفائق على ارتفاعات مختلفة، بقدرة تحميل تصل إلى 20 كيلوغراماً من المعدات المتخصصة، ما يتيح مرونة تشغيلية عالية في تنفيذ المهام الميدانية.

وفي المواقع المستهدفة، يتم استخدام مطياف محمول باليد لتسجيل البيانات الطيفية من دون إحداث أي ضرر للتربة، بهدف معايرة بيانات الاستشعار عن بعد مع العينات الواقعية، ما يعزز دقة النتائج ويرفع موثوقية التحليل العلمي.