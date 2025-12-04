«مسرح الجريمة» بشرطة أبوظبي..جهود رائدة في تعزيز الوعي الأمني

يعد مسرح الجريمة أحد أهم عناصر المنظومة الأمنية، فهو لا يقتصر على كونه موقعاً لجمع الأدلة، بل يمثل مساحة لتعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع، وترسيخ فهم أعمق لطبيعة العمل الجنائي.

وفي هذا الإطار يعمل قسم شؤون مسرح الجريمة التابع لإدارة مسرح الجريمة بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي على نشر ثقافة واعية بأهمية الحفاظ على الأدلة والإبلاغ المبكر، بما يعزز ثقة الجمهور بالأجهزة الشرطية.

ويحرص القسم على تنفيذ برامج وورش توعوية، تستهدف مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب المبادرات المدرسية والمحاضرات العامة، التي تقدم آليات العمل الجنائي بصورة مبسطة، وتسهم هذه الجهود في رفع الوعي القانوني، وبيان دور الأدلة المادية في إثبات الحقيقة وحماية حقوق الأفراد، إضافة إلى التصدي للشائعات، من خلال إبراز دور فرق الأدلة الجنائية المعتمدة على أحدث التقنيات العلمية.

وأكد المقدم عبدالله سعيد الكعبي، رئيس قسم شؤون مسرح الجريمة بمنطقة العين، أن إدارة مسرح الجريمة تعمل على تعزيز الثقافة الأمنية، من خلال توضيح أساليب التعامل السليم مع مواقع الأحداث، والابتعاد عن العبث أو التصوير غير المسؤول، كما أشار إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال الكشف عن الجريمة، ومن أبرزها كاميرا Leica المتخصصة في تصوير مسرح الجريمة.