حوادث الشاحنات تتسبب في وفاة 92 شخصاً خلال 3 أعوام

أشار تقرير الحوادث المرورية الصادر عن وزارة الداخلية، أخيراً، بأن حوادث مركبات الشحن الثقيل «الشاحنات» التي وقعت خلال السنوات الـ 3 الأخيرة (2022 إلى 2024)، تسببت في وفاة 92 شخصاً على مستوى الدولة.

وتعود الأسباب الرئيسة لوقوع حوادث الشاحنات إلى 7 أسباب رئيسة؛ هي السرعة الزائدة دون مراعاة الطريق، وعدم ترك مسافة كافية، والتجاوز الخاطئ، وإهمال صيانة المركبة، خصوصاً صلاحية الإطارات، والقيادة بطيش وتهور خصوصاً من قبل المركبات الخفيفة ومحاولة تجاوز الشاحنات التي تسير بسرعات منخفضة، بالإضافة إلى التعب والنعاس والانشغال بغير الطريق.

وبحسب التقرير فقد شهد العام 2022 وقوع 208 حوادث مرورية لشاحنات على مستوى الدولة، أسفر عن وفاة 23 شخصاً وإصابة 234 آخرين، بإصابات تراوحت ما بين البسيطة إلى المتوسطة والبليغة، بينما شهد العام 2023، تسجيل 271 حادثاً مرورياً، نتج عنه وفاة 29 شخصاً وإصابة 289 آخرين، في الوقت الذي شهد فيه العام الماضي 2024، وقوع 321 حادثاً، خلف 40 حالة وفاة و251 أصابة.

وتعكف إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة في تنظيم العديد من الحملات التوعوية بهدف نشر الثقافة المرورية بين سائقي الشاحنات، وضبط المخالفين وغير الملتزمين باشتراطات السلامة، وتطلب من السائقين التأكد من سلامة أجزاء الشاحنة وفحص الإطارات والتأكد من سلامة صلاحيتها حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين، والالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وضرورة إجراء الصيانة الدورية لمركباتهم، والتأكد من سلامة الإطارات وعدم استخدام الإطارات المستعملة.

وتدعو سائقي الشاحنات بضرورة التقيد بحدود الحمولة المسموح بها على سطح الشاحنة، حتى يجنّبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث، وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات، مشددة في الوقت نفسه، على ضرورة انتباه سائقي الشاحنات إلى وضعية الإشارة قبل مسافة كافية، لأن مخالفة كسر الإشارة الحمراء تعد من أخطر المخالفات وتقع غالباً لسببين، إما قلة ثقافة السائق، أو عدم إدراكه كيفية القيادة الآمنة عند الإشارة.