حملة تفتيشية على 450 صالون تجميل وحلاقة في أبوظبي

نفذت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ممثلة ببلدية المدينة، حملة تفتيشية توعوية شملت 450 منشأة خدمية غير غذائية في أبوظبي وضواحيها، استمرت 10 أيام، بهدف رفع مستوى الصحة العامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، عبر التأكد من التزام المنشآت بالمعايير المنظمة والاشتراطات الصحية المعمول بها.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود البلدية لتعزيز جودة الحياة، حيث ركزت الجولات الميدانية على متابعة مستوى النظافة العامة داخل المنشآت، وتنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة في تقديم الخدمات، إلى جانب التأكد من استخدام الأدوات الفردية أو أحادية الاستعمال في الخدمات الحساسة، بما يقلل من احتمال انتقال العدوى أو الأمراض الجلدية بين المتعاملين. كما شمل التفتيش التأكد من عدم تقديم أي خدمات غير مصرح بها خارج إطار الترخيص الممنوح للمنشأة، وذلك في مراكز التجميل النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية، إلى جانب مراقبة الالتزام بالممارسات الصحية الأساسية للعاملين لضمان بيئة آمنة أثناء تقديم الخدمة.