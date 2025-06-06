1031 تشكيلاً ضوئياً صديقاً للبيئة في شوارع العين

أكدت المهندسة لطيفة علي الكويتي مديرة مشروع الزينة في بلدية العين، الحرص على تزيين شوارع المدينة وميادينها في عيد الأضحى المبارك، من خلال تركيب تشكيلات ضوئية صديقة للبيئة، بلغ عددها أكثر من 1031 تشكيلاً ضوئياً مختلفاً، تم تركيبها في 59 شارعاً في المنطقة، وعلى امتداد 107 كيلومترات.

واستخدمت البلدية مجموعة من الشعارات والرموز في زينة هذا العام، تم خلالها التركيز على أشكال الزهور، وإدخال ألوان إضافية ومنوعة، مثل الزهري والأزرق والأخضر، تتخللها عبارات وكلمات، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، باستخدام خطوط عربية منسجمة مع التشكيلات.

وأضافت المهندسة لطيفة الكويتي: قامت بلدية مدينة العين بتطبيق أفضل ممارسات إجراءات السلامة عند تركيب الزينة، من خلال استخدام توصيلات كهربائية ذات مواد عالية الجودة، ومقاومة للعوامل الجوية، من شأنها توفير عناصر السلامة والأمان، علاوة على اختيار الألوان والانبعاثات الضوئية التي لا تؤثر في مستخدمي الطرق، بالإضافة إلى استخدام إضاءات صديقة للبيئة، حفاظاً على الاستدامة، بما في ذلك مصابيح الزينة والتشكيلات الضوئية.

من جهة أخرى، رفعت بلدية مدينة العين جاهزيتها، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتكثيف العمل الرقابي في المراكز والأسواق التجارية والمنشآت غير الغذائية.

كما أعلنت مسالخ بلدية مدينة العين، عن جاهزيتها لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك في 11 مسلخاً، موزعة في مناطق العين.