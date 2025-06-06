4 تطبيقات لطلب ذبح الأضاحي في أبوظبي وحملات للتأكد من سلامة اللحوم

أكدت دائرة البلديات والنقل، متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي، جاهزيتها الكاملة، لتقديم خدمات المسالخ خلال عيد الأضحى المبارك، عبر أربعة مسالخ موزعة في مختلف مناطق المدينة، وضواحيها، تعمل يومياً من الساعة 6:00 صباحاً حتى 5:30 مساء، وذلك ضمن منظومة ترتكز على الصحة العامة، وجودة الخدمة، وراحة المتعاملين، كما أفادت الدائرة عن تفعيل بدائل مرنة، تتيح للجمهور إنجاز ذبائحهم بكل يسر، من خلال الحضور المباشر أو عبر 4 تطبيقات للهواتف الذكية مثل: (ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، ذبائح الإمارات، وحلال مزارعنا)، والتي تتيح اختيار نوع الذبيحة، وطلب التوصيل مباشرة إلى منازل المستهلكين في غضون ثلاث ساعات، وفقاً لمعايير مريحة وآمنة.

وأشارت الدائرة إلى أنها خصصت مسلخ أبوظبي الآلي في منطقة ميناء زايد بأبوظبي، لتجهيز ذبائح هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، والتطبيقات الذكية، بينما تم تخصيص كل من مسلخ بني ياس ومسلخ الوثبة الآلي لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور الكريم، في حين تم تخصيص مسلخ الشهامة الآلي لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور والتطبيقات الذكية معاً، وأفادت البلدية أنها رفعت جاهزيتها لاستقبال الذبائح خلال عيد الأضحى، والتي من المتوقع أن تتجاوز 80 ألف أضحية.

من جهة أخرى، أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن حملاتها الرقابية والإشرافية مستمرة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من مدى التزام المسالخ وأسواق المواشي بمتطلبات الأمن الحيوي، ومتابعة الالتزام بأفضل الممارسات الصحية لذبح الأضاحي ومراعاة شروط السلامة الغذائية في حفظ وتغليف اللحوم.

كما أكدت الهيئة في رسائلها التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة استخدام وسيلة نقل مناسبة مظللة جيدة التهوية لنقل الأضاحي، تطبيقاً لمتطلبات الرفق بالحيوان وتفادياً للإنهاك الحراري، الذي قد يتسبب في نفوق الحيوان، ويأتي ذلك في إطار تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات، يتم رصدها من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.