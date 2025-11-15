«بلدية أبوظبي» تحتفي بأصحاب الهمم بفعاليات نوعية

نظّمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية «يوم السباحة المفتوح للمكفوفين وأصحاب الهمم»، على شاطئ الكورنيش، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، بهدف دمجهم في المجتمع، وتمكينهم من خوض تجارب ترفيهية ورياضية في بيئة عصرية متكاملة.

شهدت الفعالية مشاركة واسعة من أصحاب الهمم وأسرهم، حيث استمتع المشاركون بالسباحة في البحر باستخدام الكرسي العائم «التيرالو» بإشراف مدربين متخصصين، وسط أجواء تفاعلية احتفالية تعكس روح التلاحم المجتمعي.

وتعزيزاً للقيم المجتمعية السامية، أطلقت دائرة البلديات والنقل ممثلةً ببلدية مدينة أبوظبي وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مبادرة نوعية تُعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، تمثلت في تخصيص وتجهيز منطقة متكاملة بشاطئ كورنيش أبوظبي لفئة المكفوفين، على مساحة تبلغ 1000 متر مربع، تم تصميمها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والترفيه لتلبي احتياجات هذه الفئة الغالية من المجتمع.

وشملت المبادرة توفير لوحات إرشادية بلغة برايل على امتداد الكورنيش، إلى جانب تجهيز المرافق بمسارات آمنة ومعدات مائية ذكية. وثمّنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم هذه المبادرة الإنسانية الرائدة.