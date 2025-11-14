تكريم محمد بن زايد وسام فخر ومسؤولية لمواصلة العطاء

أكد مكرمون بـ«جائزة أبوظبي» في دورتها الثانية عشرة، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسام فخر ومسؤولية لمواصلة العطاء، معبرين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال، التي وجدوها من قبل سموه خلال حفل التكريم، الذي استضافه قصر الحصن في أبوظبي مساء أمس.

دور فاعل

وقالوا: إن تكريمهم بالجائزة يعد دليلاً راسخاً على أن كل الأعمال الخيّرة مهما كانت بسيطة، تمتلك القدرة على إحداث أثر إيجابي يلهم الآخرين للقيام بدور فاعل وبنّاء في خدمة المجتمع، وهي أعمال تلقى تقديراً وحفاوة من قبل قيادة دولة الإمارات.

مشيرين إلى أن الجائزة تعكس قيم الإمارات في الوفاء، والاعتراف بأصحاب الأيادي البيضاء والمساهمات الإنسانية والاجتماعية التي تترجم نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

الجائزة الأعظم

وأوضحت موزة محمد الحفيتي أن لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هو التكريم والجائزة الأعظم في مسيرتها المهنية الحافلة بالجوائز التربوية، مشيدة بحرص سموه على كل فرد في المجتمع، وتقديره وتكريمه لمن يقدمون خدمات جليلة للمجتمع.

وحصلت موزة على جائزة أبوظبي كونها من الشخصيات المؤثرة في القطاع التربوي والتعليمي، إذ تعد نموذجاً ملهماً في ميدان التعليم، امتدت مسيرتها المهنية إلى أكثر من عقدين، وقالت:

«كل امرأة في الإمارات تجد في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رمزاً للأب الحاني والداعم الحقيقي للمرأة، تكريمي من سموه كان لحظة فخر لأسرتي ولكل فتاة تعمل بصمت من أجل مجتمعها، مضيفة أنها أحسست حينها أن كل جهد بذلته لم يذهب سدى».

وتابعت: «هذا التكريم منحني طاقة متجددة لأستمر في مشروعي التعليمي، ولأكون قدوة للفتيات اللواتي يؤمنّ بأن النجاح والإنجاز يبدآن من المبادرة والعمل».

اللحظة الأجمل

من جانبه، قال عبد المنعم بن عيسى السركال: إن لحظة التكريم بجائزة أبوظبي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ستظل الذكرى واللحظة الأجمل والأهم في حياتي على الإطلاق، ذكرى سأحرص على مشاركتها مع كل أفراد أسرتي وأصدقائي.

وأضاف: «خلال سماع اسمي وتوجهي نحو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاستلام الجائزة من سموه شعرت أنها لحظة تاريخية في حياتي، لأنني أقف أمام قائد وداعم قوي لكل من يتميز في عمله ويقدم خدمات اجتماعية ووطنية جليلة لكافة أفراد المجتمع سواء مواطنين أو مقيمين».

كما أفاد أن «جائزة أبوظبي» ليست مجرد تكريم أو وسام شرف، بل هي رسالة عميقة من القيادة بأن الثقافة والفن جزء من هوية هذا الوطن. تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعني لنا جميعاً أن الثقافة ركيزة من ركائز التنمية، والتطور في المجتمع.

وقال عبيد كنيش الهاملي: «إن جائزة أبوظبي ليست مجرد تكريم، إنها تجسيد لقيم الوفاء الإماراتية الأصيلة، لم أتخيل أن جهدي وإسهاماتي في مجال التعليم والتنمية الاجتماعية سيسهم في حصولي على الجائزة، لكن هذا ما يميز الإمارات، لا يضيع فيها عمل مخلص».

وأضاف: «حين نظر إليّ صاحب السمو وقال: (نحن فخورون بكم)، كانت تلك الكلمات كافية لتمنحني طاقة لسنوات قادمة، أشعر أنني جزء من مشروع إنساني كبير تقوده الإمارات».

مسؤولية جديدة

وأكدت فراوله زوجة الراحل ديفيد هيرد، المكرم بجائزة أبوظبي، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لي على مجهودات زوجي الراحل، هي لحظة لن أنساها ما حييت، شعرت فيها بأن كل ساعة عمل كان يقدمها زوجي الراحل لدولة الإمارات وجدت طريقها إلى قلب القيادة.

وأضافت: هذه الجائزة لا تعني نهاية طريق العطاء لجميع المكرمين، بل بدايته الحقيقية، إنها مسؤولية جديدة تدفعنا لمضاعفة الجهود والمبادرات في مجال الرعاية الصحية والإنسانية».