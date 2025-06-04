أسواق الدولة خالية من منتج «جيلاتين كولا»

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرصها الشديد على سلامة الغذاء المتداول في الإمارة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة المستهلكين، وأهابت الهيئة بالجمهور بضرورة التأكد من مصدر المنتجات الغذائية والإبلاغ عن أي مخالفات أو شكوك قد تساورهم عبر القنوات الرسمية للهيئة.

وأفادت الهيئة في تصريح خاص لـ «البيان» حول سحب منتج «جيلاتين كولا» من الأسواق العالمية، إثر ورود معلومات عن العثور على مواد يشتبه في كونها حشيش داخل بعض عبواته.

حيث أنها تلقت بلاغاً بهذا الشأن من وزارة التغير المناخي والبيئة، وقد أفادت الوزارة بأن المنتج المعني يقتصر توزيعه حالياً داخل دولة هولندا فقط.

وعليه قامت فرق التفتيش التابعة للهيئة على الفور بإجراء فحوصات شاملة في منافذ البيع المختلفة في إمارة أبوظبي، وقد تبين عدم وجود المنتج المبلغ عنه في أي من هذه المنافذ، وتود الهيئة الإشارة إلى أن منتجات مماثلة تحمل اسم «جيلاتين كولا» متوفرة في أسواق الدولة، ولكنها تحمل منشأً مختلفاً، مثل الجمهورية التركية.

وحول أسباب تفشي الشائعات الغذائية وظهورها، أوضحت الهيئة أن الشائعات تمثل إحدى وسائل المنافسة التجارية والممارسات غير النزيهة التي يلجأ إليها بعض التجار، من خلال بث الأكاذيب والمعلومات المغلوطة حول بعض المنتجات.