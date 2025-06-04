40 ألف درهم غرامة تكرار البيانات المضللة في «اللوحات الإعلانية»

أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي وضع لوائح تنظم تركيب اللوحات الإعلانية وفقاً للشروط المعتمدة، وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة استناداً إلى القانون ويأتي ذلك بهدف تعزيز تنظيم ونظافة شوارع أبوظبي، والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.

وأوضحت الدائرة أن تقديم معلومات خاطئة أو مضللة إلى البلدية المعنية ضمن طلب التصريح، يؤدي إلى فرض غرامات وجزاءات إدارية تصل إلى 10 آلاف درهم للمرة الأولى، و20 ألف درهم للمرة الثانية، في حين تصل المخالفة في حالة التكرار إلى 40 ألف درهم للمرة الثالثة.

وأشارت البلدية في سياق متصل إلى أن عدم إجراء إصلاحات للموقع بعد إزالة اللوحة الإعلانية يقضي بدفع ألفي درهم للمرة الأولى، و4 آلاف درهم للمرة الثانية، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يقضي القانون بدفع غرامة مالية تصل إلى 8 آلاف درهم.

كما شددت الدائرة على أهمية التزام الأفراد والمؤسسات بالشروط الخاصة بتركيب اللوحات الإعلانية في الأماكن العامة، وضرورة الحصول على التراخيص المطلوبة قبل الشروع بأي خطوة تنفيذية.