شرطة أبوظبي تحذّر من التعامل مع روابط وهمية لدفع رسوم خدمات الاتصالات

حذّرت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من التعامل مع الروابط الإلكترونية المجهولة أو الوهمية، خصوصاً تلك التي تظهر عند البحث عبر موقع «جوجل» لدفع فواتير خدمات «اتصالات» و«دو»، مشددة على ضرورة التحقق من أن روابط الدفع الرسمية تنتهي بالامتداد (.ae)، واستخدام التطبيقات المعتمدة فقط لإتمام العمليات المالية.

جاء ذلك ضمن إطلاق شرطة أبوظبي الكتيب التعريفي الخاص بالنسخة السادسة من حملتها الإعلامية التوعوية «خلك حذر»، الهادفة إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية أفراد المجتمع من أساليب النصب والاحتيال الحديثة.

وأوضح الكتيب 9 أساليب احتيالية يعتمدها المجرمون الإلكترونيون، من أبرزها استغلال برامج التحكم «عن بُعد» التي تُحمل من مصادر غير موثوقة، إذ تُمكن المحتالين من الوصول الكامل إلى أجهزة الضحايا والاطلاع على بياناتهم الشخصية والمصرفية، أو تنفيذ تحويلات مالية دون علمهم. ودعت الشرطة الجمهور إلى عدم تحميل أو تشغيل هذه البرامج إلا من مصادر موثوقة ولأغراضٍ واضحة ومشروعة.

كما تناول الكتيب أسلوب «التوظيف الوهمي»، حيث يُعلن المحتالون عن وظائف غير حقيقية مستغلين المناسبات والفعاليات الرسمية لاستدراج الباحثين عن عمل ودفعهم إلى تسديد مبالغ مالية تحت مسميات مثل رسوم تسجيل أو إصدار تأشيرة أو تدريب، ثم يختفون دون تقديم أي فرصة عمل حقيقية. وقد ينشئون صفحات إلكترونية أو حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي تُظهرهم كشركات توظيف معتمدة، بينما هي في الحقيقة أدوات احتيال لجمع الأموال.

وأكدت شرطة أبوظبي ضرورة التحقق من مصداقية جهة التوظيف عبر القنوات الرسمية وعدم دفع أي مبالغ مالية قبل التأكد من صحة العرض.

وتضمنت الأساليب الأخرى استخدام الإعلانات الإلكترونية المزيفة والمزادات الوهمية، حيث يعرض المحتالون سلعاً أو خدمات بأسعار مغرية عبر منصات غير موثوقة، بهدف الحصول على أموال أو بيانات شخصية من الضحايا. ونبهت الشرطة إلى وجوب التأكد من موثوقية البائع والمنصة الإلكترونية قبل الشراء أو المشاركة في أي مزاد.

وحثت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع على عدم قبول طلبات الصداقة من مجهولي الهوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يستغل المحتالون ذلك في جمع معلومات شخصية أو استدراج المستخدمين إلى عمليات احتيال أو ابتزاز.