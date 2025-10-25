إطلاق «الرقابة المرئية» لدعم استدامة صحة الغذاء في أبوظبي

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية منظومة التفتيش الذكي والرقابة المرئية التي تعتمد على كاميرات ذكية مثبتة في المنشآت الزراعية والغذائية، تتيح للفرق التفتيشية متابعة العمليات لحظياً، وتحديد المخاطر قبل وقوعها، وتستخدم في دعم قرارات التفتيش، وتوثيق الامتثال للمعايير الصحية، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في دعم استدامة الغذاء وامتثال المنشآت الغذائية للقوانين.

وأشارت الهيئة أن المنظومة تعنى برصد المخالفات بشكل لحظي عبر تحليل الصور والفيديوهات من الكاميرات الذكية، فضلاً عن دعم اتخاذ قرار التفتيش من خلال البيانات المرئية الموثقة، وتوثيق الامتثال للمعايير الصحية بشكل رقمي، يسهل الرجوع إليه عند الحاجة، هذا بالإضافة إلى تحديد المخاطر قبل وقوعها عبر التحليل الاستباقي لسلوكيات التشغيل داخل المنشآت.

وتفصيلاً، قالت الهيئة، إن مكونات منظومة التفتيش الذكي والرقابة المرئية تتكون من كاميرات ذكية مثبتة داخل المنشآت الغذائية، تتيح مراقبة مستمرة للعمليات الحيوية، مثل التخزين، والتحضير، ونظام الاتصال المرئي المباشر بين المفتش ومسؤول المنشأة عبر تطبيق «الرقابة الذاتية»، ما يسمح بإجراء تفتيش عن بُعد دون الحاجة للحضور الميداني، هذا بالإضافة إلى التفتيش الذاتي وهو مسؤول المنشأة يقوم بتوثيق الإجراءات داخلياً، ويشاركها مع المفتش عبر النظام.