إطلاق البرنامج المهني لبناء قدرات العاملين في المزارع والعزب

في خطوة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع الزراعي وتحقيق استدامة الإنتاج الغذائي، أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على العمل سوياً لإطلاق البرنامج المهني للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والعاملين في المزارع والعزب بإمارة أبوظبي، وذلك ضمن خطة تنموية شاملة لتحويل القطاع الزراعي في الإمارة نحو نموذج أكثر احترافية واستدامة.

يهدف البرنامج إلى تأهيل العاملين في المزارع والعزب بشقيها النباتي والحيواني، من خلال تطوير اشتراطات مهنية واضحة، ودراسة وضع برامج تدريبية متخصصة تضمن اتباع ممارسات موحدة، وتحسين جودة الأداء، ورفع مستوى الاحترافية في إدارة العمليات الزراعية وتربية ورعاية الحيوانات، بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق أعلى معايير السلامة المهنية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للغذاء وفي إطار التزام الهيئة بتطوير منظومة الزراعة والسلامة الغذائية، وبناء قدرات العاملين في القطاع الزراعي بما يواكب التوجهات الوطنية نحو الأمن الغذائي والاستدامة، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة، بصفتها الجهة المحلية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية والأمن الحيوي في الإمارة.

قياس

ويأتي تصميم البرنامج استناداً إلى نتائج مسح ميداني أجرته الهيئة لقياس مستوى المعرفة والمهارات لدى العاملين في المزارع والعزب، حيث أظهرت النتائج الحاجة إلى تطوير القدرات الفنية والإدارية، وتوفير تدريب عملي يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات المناخية وشح الموارد.

ابتكار

وقال الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة: «يمثل البرنامج المهني للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية خطوة نوعية في مسيرة تطوير القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، ويعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة إنتاجية مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار.

لقد أصبح من الضروري اليوم أن ننتقل من النمط التقليدي في إدارة المزارع والعزب إلى نموذج احترافي يعتمد على الكفاءات المؤهلة والممارسات السليمة، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال هذا البرنامج بالشراكة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة».