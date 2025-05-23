بلدية العين تطلق حملة «العين تستاهل» لتعزيز المسؤولية المجتمعية

أطلقت بلدية مدينة العين الخضراء ضمن مؤتمر صحفي نظمته صباح أمس، حملة «العين تستاهل»، والتي تمتد من 22 مايو إلى نهاية العام 2025، لتعزيز النظافة والمظهر الحضري في منطقة العين، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز المشهد الحضري بالإمارة.

وقال راشد مصبح المنعي، المدير العام لبلدية مدينة العين: «يسرّنا اليوم أن نُعلن عن إطلاق حملة «العين تستاهل»، تحت شعار «كن جزءاً من المدينة، وحافظ على نظافتها»، وهي حملة توعوية مجتمعية متكاملة تنظمها بلدية مدينة العين، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص. ونتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق نتائج ملموسة، من أبرزها رفع مستوى الوعي العام بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري لمنطقة العين، والحد من مظاهر التشوّه البصري في المدينة بشكل ملحوظ، وتعزيز مشاعر الانتماء والمسؤولية لدى السكان والزوار، بما يُسهم في استدامة جمال المدينة وازدهارها».

وأوضح أحمد الكويتي، مدير إدارة عمليات خدمات المجتمع ببلدية مدينة العين، أن حملة العين تستاهل تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة المنطقة ورفع مستوى الوعي بأهمية الإبلاغ عن المشوهات والمخالفات التي تؤثر سلباً على جمالية منطقة العين، بالإضافة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية المتعلقة بالنظافة والاهتمام بالمظهر العام بين جميع فئات المجتمع، علاوة على تغيير السلوكيات السلبية المرتبطة بالرمي العشوائي والتشويه البصري.

وأضاف الكويتي: «تسعى البلدية من خلال حملة العين تستاهل، إلى تسليط الضوء على دور الفرد في الحفاظ على جمال المدينة وبيئتها، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في أنشطة توعوية ميدانية وتفاعلية تهدف إلى تعزيز الحس بالمسؤولية المجتمعية، وتوظيف الأدوات الرقمية والإعلامية المتاحة لنشر الرسائل التوعوية بشكل فعّال وواسع». مؤكداً على أن الحملة ستتضمن أربعة مبادرات مجتمعية تهدف إلى إشراك وتوعية المجتمع المحلي بمختلف فئاته، منها مبادرة «مدينتي مسؤوليتي» والتي تستهدف طلاب المدارس لتعزيز وتجسيد قيم المسؤولية المجتمعية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمرافق، ومبادرة «المقاول الواعي»، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية في قطاع الإنشاءات، بالإضافة إلى مبادرة «وصلتكم واجب»، والتي ستسهم بدورها لتعزيز الدور البلدي من خلال الحرص على توعية السكان بالزيارات الميدانية وزيارات مجالس الأحياء السكنية، فيما ستساهم مبادرة «أصدقاء الملاعب» إلى تعزيز وعي مرتادي الملاعب ومستخدميها، من خلال تشجيع السلوكيات الإيجابية والمسؤولة حفاظاً على المرافق الرياضية والعامة.

وتؤكد بلدية مدينة العين من خلال حملة «العين تستاهل» على أهمية تظافر الجهود بين مختلف أفراد المجتمع للحفاظ على نظافة منطقة العين وتعزيز جاذبيتها، بما يعكس قيم التقدم والحضارة التي تنتهجها إمارة أبوظبي.