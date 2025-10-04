«التنمية الأسرية»: إطلاق مبادرتين لدعم جودة حياة كبار المواطنين في أبوظبي

أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية إطلاق مبادرة «نبض بركتنا» «وعيادة بركتنا» لدعم جودة حياة كبار المواطنين في إمارة أبوظبي، وجاء ذلك على هامش فعاليات الملتقى الثامن لكبار المواطنين، الذي أطلقته المؤسسة تحت شعار «كبارنا.. شراكة في التنمية واستمرار للعطاء».

ويأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة التنمية الأسرية ورسالتها الرائدة في تعزيز جودة حياة هذه الفئة المهمة في المجتمع، وترسيخ قيم التلاحم الأسري والمجتمعي، وتجسيداً لحرص المؤسسة على توفير بيئة داعمة تتيح لكبار المواطنين المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، والاستفادة من خبراتهم الثرية في خدمة الأجيال.

وأكدت مؤسسة التنمية الأسرية أن إطلاق مبادرة «نبض بركتنا» جاء بالشراكة بينها وبين هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة الصحة بأبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وشركة إي آند ـ «اتصالات»، في خطوة تعكس الحرص على تعزيز الوعي المجتمعي .

وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة، بهدف تمكين الأسرة والمجتمع من تبني ممارسات أكثر أماناً، من خلال حلول مبتكرة تسهم في تعزيز جودة الحياة ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة. وفي سياق متصل، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية مبادرة «عيادة بركتنا»، التي جاءت بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع.

ودائرة الصحة بأبوظبي، و«بيور هيلث» القابضة، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ما يمثل إضافة نوعية في منظومة الرعاية الموجهة لكبار المواطنين، حيث تجسد هذه المبادرة التزاماً إنسانياً ومجتمعياً يعكس الوفاء لعطاء هذه الفئة الغالية، باعتبارهم ذاكرة الوطن وركيزة عطائه ومصدر حكمته وخبرته المتراكمة.

وتهدف المبادرة إلى توفير منظومة شاملة من الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي، تعزز جودة حياة كبار المواطنين، وتضمن لهم بيئة مستقرة تتيح لهم مواصلة دورهم الفاعل في الأسرة والمجتمع، ونقل قيمهم وتجاربهم إلى الأجيال الجديدة، بما يكرس التلاحم المجتمعي ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل رفاه كبار المواطنين أولوية وطنية.