18479 منشأة يشملها تطبيق «زادنا» في أبوظبي

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن عدد المنشآت التي يشملها تطبيق «زادنا» -حتى الآن- بلغت 18479 منشأة، وأوضحت أن عدد المنشآت التي استهدفت الهيئة ضمها للرقابة الذكية بلغت 17555 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت الغذائية التي شملها إلصاق ملصق تقييم زادنا حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغت 16565 منشأة.

وأشارت الهيئة أن التطبيق يساعد الجمهور على الاطلاع على تقييم مستوى امتثال المنشأة الغذائية، وتحسين تجربة زيارتهم للمطاعم والمقاهي والمخابز العاملة في الإمارة من خلال الدخول مباشرة للمنصة الإلكترونية أو تحميل التطبيق الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الملصق على واجهة المنشأة الغذائية للوصول إلى تفاصيل التقييم، حيث يتم تقييم المنشآت الغذائية بناء على امتثالها للممارسات الصحية وفق 4 مستويات (ممتاز، جيد جداً، جيد، وبحاجة إلى تحسين).

وأشارت الهيئة إلى أنه من خلال المنصة يستطيع الجمهور الاطلاع على تقييم منفصل لمشاركة المنشآت الغذائية في «برنامج صحي» الذي أطلقه مركز أبوظبي للصحة العامة في إطار الجهود المبذولة لتوفير غذاء آمن وصحي للجمهور ضمن أنظمة مبتكرة ومرنة، وتشجيع وتحفيز المنشآت الغذائية على تحسين وتطوير أدائها ورفع مستوى السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.

وأوضحت أن المنصة تستند معايير التقييم إلى القوانين والأنظمة التشريعية الخاصة بسلامة الغذاء في إمارة أبوظبي وهي البنية التحتية للمنشأة وطرق نقل الغذاء من الموردين للمنشأة، وأماكن تداول الغذاء والتحكم بدرجات الحرارة.

إضافة إلى النظافة الشخصية للعاملين، وطرق التخلص من المخلفات الغذائية، فضلاً على أنظمة إدارة سلامة الغذاء والوثائق والسجلات، الأمر الذي يعمل على تعزيز ثقة المستهلك في الإجراءات الرقابية التي تتخذها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وإرساء مبادئ الشفافية، وتحفيز المنشآت الغذائية للمنافسة على التميز، والامتثال للمعايير والتشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء، ما ينعكس إيجاباً على تحسين بيئة الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر مرونة وابتكاراً.

زيارات

وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بتقييم مستوى سلامة الغذاء، وفقاً لنتائج الزيارات الروتينية المجدولة ضمن خطة التفتيش السنوية التي تطبقها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتبعاً لمستوى الالتزام باشتراطات السلامة الغذائية وفق التشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء في إمارة أبوظبي.