«جلوبال ريل » يختتم أعماله بإبرام حزمة اتفاقيات وشراكات استراتيجية

اختتمت، أمس، في أبوظبي، فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (جلوبال ريل 2025)، وسط حضور كبير من الخبراء والمتخصصين.

وشهد المعرض توقيع أكثر من 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين شركة قطارات الاتحاد وشركات دولية مختصة بالنقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، بالإضافة إلى عقد مجموعة واسعة من الشراكات والمبادرات الاستراتيجية.

فيما أعلنت قطارات الاتحاد تأسيس مركز قطارات الاتحاد للابتكار (ERIC)، أول منصة وطنية متخصصة بالابتكار في قطاع النقل على مستوى الدولة، كما أعلنت الشركة خلال المعرض عن الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة «جلوبال ريل 2025» للابتكار، والتي تقدم منحة مالية بقيمة مليون درهم للفائزين.

واستقطبت الفعاليات نحو 200 متحدث من القادة والوزراء والمسؤولين التنفيذيين في قطاع نقل السكك الحديدية، وتضمنت مجموعة متنوعة من الجلسات والحوارات، تناولت التحول المستقبلي لقطاع النقل عبر مبادرات الابتكار.

كما تسهم مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعتها قطارات الاتحاد مع المؤسسات الرائدة، في تحقيق استثمارات كبيرة في قطاع السكك الحديدية وتطوير بنيتها التحتية.

تاكسي دبي

ووقعت قطارات الاتحاد مذكرة تفاهم مع شركة تاكسي دبي، لتوفير خدمات نقل متكاملة في محطات قطارات الاتحاد بدبي، بالاستفادة من أسطول تاكسي دبي، الذي يضم سيارات الأجرة والليموزين والحافلات، لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة وعالية الجودة لركاب قطارات الاتحاد، ويدعم هذا التعاون رؤية حكومة دولة الإمارات، ويهدف إلى تعزيز رضا المتعاملين من خلال تنسيق الجهود والموارد المشتركة.

كما وقعت قطارات الاتحاد مذكرات تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات لوضع إطار للتعاون بشأن تعزيز وتبادل المعرفة والجهود المشتركة في السياسات التنظيمية والبحثية، ومذكرة مع منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم»، لتعزيز المنصات الرقمية مع حلول خدمات المتعاملين على صعيد خدمات نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية.

وعقدت قطارات الاتحاد شراكة نوعية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، لاستكشاف حلول النقل لسلسلة القيمة الخاصة بالهيدروجين الأخضر في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتقييم الفرص للاستفادة من شبكة قطارات الاتحاد لنقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ودعم التحول في مجال الطاقة والنمو الاقتصادي المستدام.

وقال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد: معرض «جلوبال ريل 2025» منصة محورية تجمع شركاء منظومة السكك الحديدية، للتعاون معاً لرفع مستويات الكفاءة والمرونة والاستدامة والربحية في القطاع. واختتمت قطارات الاتحاد فعاليات الدورة الثانية بالإعلان عن «جائزة جلوبال ريل للابتكار».

وقالت أميرة الخليفي، مدير إدارة الاستراتيجية والنمو في قطارات الاتحاد: يمثل مركز قطارات الاتحاد للابتكار (ERIC) محوراً أساسياً لدعم النمو المستدام والتنقل الذكي على مستوى المنطقة.

3 جوائز

وأكدت الدكتورة آمنة الشامسي، رئيس مختبر الابتكار في هيئة النقل بعجمان، أن مختبر الابتكار في هيئة النقل بعجمان أعلن خلال المعرض عن جائزة الابتكار البحثي في النقل، وسيتم الإعلان عن 3 جوائز في شهر نوفمبر المقبل.