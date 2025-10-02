«طاقة» تعيد استخدام 80 % من المياه المعالجة

أكد المهندس محمد الجنيبي، مدير قطاع مرونة الأعمال في «طاقة» لحلول المياه، أن الشركة حققت تقدماً لافتاً في مجال الاستدامة من خلال إعادة استخدام نحو 80% من المياه المعالجة لديها، وهي نسبة تتفوق على المعدلات المسجلة في كثير من الدول الأخرى.

وأشار إلى أن «طاقة» تضع نصب عينيها رفع هذه النسبة إلى 100% خلال السنوات المقبلة، انسجاماً مع خطط الإمارات في تحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقال إن التوجه نحو التوظيف الكامل للمياه المعالجة لا يقتصر على الجوانب البيئية فقط، بل يفتح آفاقاً واسعة للاستفادة منها في المجال الصناعي، إلى جانب إعادة توظيف المنتجات الثانوية الناتجة عن المعالجة في قطاعات أخرى، مثل استخدامها في إنتاج طاقة إضافية أو توفير مواد صلبة تدخل في مجالات الزراعة.

وشدد على أن هذه التوجهات تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تعمل «طاقة» على تنفيذها بخطوات متسارعة، بما يعزز مكانة الشركة شريكاً رئيسياً في خطط الدولة المستقبلية للمياه والطاقة.