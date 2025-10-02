مشاريع طاقة شمسية لـ«مصدر» بقدرة 1800 ميغاواط في دبي



استعرضت مدينة مصدر، خلال مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، آخر تطورات مشاريعها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بمنطقة القدرة في دبي، والتي تبلغ قدرتها الإجمالية 1800 ميغاواط.

وأفادت مدينة مصدر أن المشروع مقسم إلى ثلاث مراحل، حيث دخلت المرحلتان الأولى والثانية الخدمة بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية بقدرة 1000 ميغاواط، في حين يجري حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاواط، ومن المتوقع إنجازها خلال الأشهر الستة المقبلة.

ويعد المشروع الذي تتجاوز كلفته الإجمالية مليار دولار، جزءاً من خطة توسعية للطاقة النظيفة في دبي، في حين ستضاف المرحلة المقبلة نحو 1600 ميغاواط إضافية، وسيتم دمج حلول تخزين الطاقة عبر البطاريات، لتأمين الاستفادة من الطاقة الشمسية حتى بعد غروب الشمس.

وأكدت مدينة مصدر أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود المدينة لتعزيز أمن الطاقة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما ينسجم مع مستهدفات الإمارات في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.