«جلوبال ريل» يعرض مشاريع مستدامة وابتكارات رقمية في قطاع النقل

تواصلت في أبوظبي فعاليات اليوم الثاني من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديد والنقل والبنية التحتية (جلوبال ريل 2025)، بمشاركة محلية ودولية واسعة، سلطت الضوء على الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي في قطاع النقل، إضافة إلى دوره كونه محفزاً للتكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي.

وأكد عبيد صالح السويدي، رئيس قسم التسويق في هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، أن الهيئة تشارك في الحدث لتسليط الضوء على جهودها في تطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة، تشمل مشاريع نقل ذكي وصديق للبيئة، وأنظمة نقل جماعي متطور، بما يواكب توجهات حكومة الشارقة نحو الاستدامة وجودة الحياة.

من جهته، كشف حميد المطروشي، مدير إدارة النقل العام بهيئة النقل في عجمان، عن دراسة مبدئية لمشروع شبكة الخطوط السريعة لحافلات النقل العام، والتي تضم 35 محطة، منها 4 محطات رئيسية، بتردد حافلات يراوح بين 5 إلى 7 دقائق، وتغطي 75 % من الإمارة.

وأضاف أن 100 % من مركبات الأجرة في الإمارة صديقة للبيئة، وأن شبكة الحافلات السريعة ستكون مرتبطة بمحطة قطار الاتحاد في عجمان، فضلاً على 4 محطات نقل بحري.

وأبرز مارتن فوجور، رئيس شركة Alstom لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مساهمة الشركة في مشاريع استراتيجية داخل الإمارات، منها مسار 2020 لمترو دبي، ونظام النقل الآلي للركاب في مطار دبي الدولي، وترام دبي.

بدورها، استعرضت شركة سيمنس موبيليتي أبرز تقنياتها في قطاع السكك الحديد، من بينها أنظمة تحكم بالقطارات تعتمد على الحوسبة السحابية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للبنية التحتية، إلى جانب عربات قطارات مبتكرة مصممة لتحمل الظروف الصحراوية.

وأكد أيمن عاشور، الرئيس التنفيذي لقطاع المشروعات الكبرى في الشركة، أهمية التحول الرقمي في تعزيز كفاءة وسرعة النقل.

وأكدت عذراء المنصوري، مديرة إدارة السياسات العامة والاستدامة في «قطارات الاتحاد»، أن المشروع سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل البري بنسبة 21 % بحلول عام 2050، أي ما يعادل 8.2 ملايين طن من الانبعاثات.

وأشارت إلى أن الشركة بدأت إصدار شهادات انبعاثات كربونية لعملائها، وبدأت العمل بمحطة الغويفات التي ستكون أول محطة تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، ومن المتوقع استكمالها نهاية العام الجاري.