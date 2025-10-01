السماح ببناء الفلل المتجاورة في أبوظبي بنظام «التاون هاوس»

سمحت حزمة تعديلات اشتراطات «بناء السكن الخاص» التي أقرتها دائرة البلديات والنقل في أبوظبي مؤخراً، لمالكي المساكن الخاصة، ببناء الفلل السكنية المتجاورة بنظام «التاون هاوس»، وذلك شريطة الالتزام بمعايير التناسق المعماري ومتطلبات السلامة من الحريق.

وقال المهندس محمد خلف الظاهري، مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية منطقة الظفرة، إن هذه التعديلات في شان بناء وحدة أو فيلا إضافية للوالدين، حددت مساحات كافية لبناء وحدة لرعاية الوالدين لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع، فضلاً عن الالتزام بكافة الاشتراطات التخطيطية المحددة الفلل السكنية.

مبيناً بأن الإجراء يأتي بهدف تعزز الترابط الأسري وتوفر خيارات متنوعة للمواطنين، سواء من خلال إضافة أجنحة عائلية أو إنشاء وحدات سكنية خاصة بالوالدين.

وأكد أن التعديلات الجديدة تنطبق على جميع الفلل السكنية الخاصة في مختلف مناطق الإمارة أبوظبي، باستثناء الأراضي التي تخضع لاشتراطات خاصة وذات طبية محددة، لافتاً إلى أن جميع الطلبات تمر عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء.