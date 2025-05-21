«أبوظبي للزراعة»: إنتاج 18.6 ألف ملكة نحل إماراتية خلال 8 سنوات

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أنها أنتجت خلال الـ 8 سنوات الماضية تسعة أجيال من ملكات سلالة النحل الإماراتية، وإنتاج 18.692 ملكة.

حيث تم توزيع 14,461 ملكة من هذه الملكات على مربي النحل في الدولة خلال تلك الفترة، وقالت الهيئة، في سياق متصل، إنها أنتجت خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، ما يزيد على 2100 ملكة نحل من الجيل العاشر من ملكات سلالة النحل الإماراتية.

وذلك في إطار جهودها المستمرة في تطوير سلالة النحل الإماراتية، لضمان استدامة تربية النحل في الدولة، وتقليل الاعتماد على استيراد خلايا النحل من الخارج، كما قامت الهيئة خلال هذا العام بتوزيع 1350 ملكة من ملكات الجيل العاشر على 39 مربي نحل في الدولة.

وأوضحت الهيئة أنها تواصل جهودها المستدامة لدعم عمليات تربية وإنتاج ملكات النحل، للوصول إلى 5300 ملكة من الجيل العاشر من ملكات سلالة النحل الإماراتية، تتمثل في إنتاج 2300 ملكة خلال موسم الربيع، في الفترة ما بين مارس ومايو، و3000 ملكة خلال موسم الخريف، في الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر من هذا العام.