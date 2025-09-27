الثلاثاء آخر موعد للتقديم لـ«جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم»

دعت سارة بشار، مديرة مشروع جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم، أخصائي أول أصحاب الهمم في دائرة تنمية المجتمع، الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام إلى المسارعة بالتسجيل ضمن قوائم المشاركين في «جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم»، التي من المقرر أن يغلق باب التسجيل فيها يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنطلق إجراءات التقييم في أكتوبر المقبل ليصار إلى إعلان أسماء الفائزين في 2026. وقالت إن استقبال طلبات المشاركة مفتوح حتى 30 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ مرحلة التقييم المكتبي في أكتوبر، تليها الزيارات الميدانية في نوفمبر.

والتي سيتم إجراؤها للجهات التي تأهلت للمرحلة الثانية، بينما ستعتمد القائمة النهائية للفائزين بين ديسمبر ويناير 2026، ليعلن عنها في الربع الأول من العام ذاته. وأفادت أن «جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم» بمسماها الصغير «دمج» تهدف إلى تحفيز وتكريم الجهات التي تميزت في دمج أصحاب الهمم.