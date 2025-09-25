خليفة بن طحنون يشهد انطلاق فعاليات «منتدى الرعاية الاجتماعية»

شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، انطلاق أعمال النسخة الثانية من «منتدى الرعاية الاجتماعية 2025»، الذي تنظمه دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تحت شعار «الجاهزية المستقبلية في الرعاية الاجتماعية: الإنسان، والممارسة، والسياسة».

وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لمناقشة مستقبل الرعاية الاجتماعية وبناء شراكات دولية، ويجسد رؤية أبوظبي في بناء قطاع اجتماعي مبتكر ومستدام، ويعكس التزام الإمارة بتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الرعاية الاجتماعية.

من جانبها، أشارت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، إلى أن مشاركة الهيئة في منتدى الرعاية الاجتماعية 2025 تمثل فرصة استراتيجية لتبادل المعرفة واستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتعزيز تكامل الجهود بين مختلف القطاعات.

وقالت: إن المنتدى يشكل منصة حيوية لتطوير نظام رعاية اجتماعية متكامل، يضمن استجابة السياسات الاجتماعية لاحتياجات الأسر، ويسهم في تحقيق رفاه المجتمع، مضيفة: «الهيئة تسعى من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على رؤيتها لنموذج رعاية استباقي يضع الأسرة في قلب الاهتمام، ويرتكز على البيانات والتقنيات الحديثة».

وأوضحت أن الهيئة تعمل على دمج مفاهيم الوقاية والحماية ضمن التشريعات والسياسات والبرامج والخدمات، وتمكين الكوادر الميدانية، من رصد مؤشرات المخاطر مبكراً عبر التدريب، واستخدام البيانات الذكية لضمان التدخل السريع، مشيرة إلى أن المنتدى يمثل منصة للانتقال من مرحلة التخطيط إلى تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع.

ويأتي انعقاد المنتدى بمشاركة واسعة من وزراء وخبراء وقادة فكر من مختلف دول العالم، ليجسد مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للحوار وصناعة التغيير في قطاع الرعاية الاجتماعية.