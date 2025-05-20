«البلديات والنقل» بأبوظبي: غرامات تصل لمليون درهم للحد من التكدس السكاني

تواصل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، حملتها الخاصة «سكنك مسؤوليتك» للتصدي لظاهرة التكدس السكاني، في إطار تعزيز أهمية تنظيم العقارات والوحدات السكنية، للحد من التكدس السكاني وتهيئة بيئة سكنية آمنة تعزز جودة الحياة في الإمارة.

وأشارت الدائرة إلى فرض غرامات على المخالفين تبدأ من 5 آلاف درهم وتصل إلى مليون درهم.

وأوضحت الدائرة في فيديو توعوي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أهمية معالجة ظاهرة التكدس التي تعرف على أنها إشغال مجموعة من الأشخاص للوحدة السكنية بما لا يتناسب مع مساحتها وطبيعة الخدمات المخصصة لها.

إضافة إلى التخلص من المظاهر السلبية التي تترتب على التكدس السكاني، وتخل بإجراءات الأمان والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام، وتتعارض مع مبادئ الآداب العامة في الدولة.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المستأجرين بشأن القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم العقارات والوحدات السكنية، وتعريفهم بدورهم في تجنب الوقوع في مخالفات الإشغال العقاري من خلال الامتناع عن الاستئجار في وحدات سكنية تتضمن عقوداً من الباطن.

والاستئجار في مباني عقارية معتمدة مسجلة بنظام «توثيق»، وتسجيل جميع المركبات في المنطقة المخصصة لها ضمن نظام «مواقف».

وأهابت الدائرة بجميع المواطنين وملاك العقارات والشركات الالتزام بالقانون، من خلال التقيد بعدد الأفراد في الوحدة السكنية الواحدة، إسكان العمال في المناطق السكنية المخصصة لهم بعيداً عن مساكن العائلات.

إبلاغ

وأكدت دائرة البلديات والنقل أهمية ترسيخ دعائم مجتمع آمن في سكنه، من خلال تنظيم تشريعات وقوانين تعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، من خلال تطبيق قانون امتثال تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية بالإمارة، للحفاظ على المظهر العام.

ومن أجل الارتقاء بواقع الحياة المعيشية وتحقيق رفاهية جميع سكان الإمارة، كما شددت الدائرة على أهمية الإبلاغ عن ظاهرة التكدس السكاني من خلال منصة «تم»، وذلك من منطلق الواجب والمسؤولية المجتمعية، وأهابت الدائرة المالك والمتسمر والمستأجر مراعاة أبرز المعايير واشتراطات التأجير والإشغال.