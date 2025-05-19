119 % ارتفاع إيرادات «مخرافة» لزكاة التمور

أشار تقرير صادر عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إلى ارتفاع نسبة الإيرادات في حملة «مخرافة» لزكاة التمور بنهاية العام الماضي 2024 إلى نسبة 119%.

وأكدت الهيئة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، حرصها على تعزيز آليات وجهود التعريف بفريضة الزكاة، بما يسهم في إحداث فرق إيجابي في العطاء وتعزيز الاستدامة، والحرص على توعية المجتمع وفق المواسم المختلفة.

وأشارت إلى أن حملة «مخرافة» لاحتساب وإخراج زكاة التمور تم تنفيذها بالشراكة مع كل من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تهدف إلى توعية المجتمع بأحكام زكاة التمور، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في خدمة المجتمع وتحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في الابتكار والتميز في تقديم الخدمات التي تسعد الجمهور.

ومنذ إطلاق الحملة، عكفت الهيئة على تنفيذ سلسلة من الفقرات حول الزكاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للهيئة وشركاء الحملة بمشاركة نخبة من المختصين الشرعيين.