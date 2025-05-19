3 آلاف هكتار من المناطق الساحلية بأبوظبي تخضع لـ «الاستعادة البيئية»

أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن «مبادرة أشجار القرم» في أبوظبي تضم 15 شريكاً دولياً ومحلياً، وتخضع 3000 هكتار من المناطق الساحلية في الإمارة لبرامج الاستعادة البيئية، وتعد هذه المبادرة منصّة تجمع كافة المشاريع والبرامج التي تعنى بالمحافظة على النظم الإيكولوجية الساحلية والحلول القائمة على الطبيعة في إمارة أبوظبي ومن أجل حماية هذه النظم الإيكولوجية الساحلية الثمينة واستعادتها، تجمع المبادرة بين العلماء والمتخصصين في مجالي الحفاظ والاستعادة وبين المجتمعات والشركات المهتمة.

حلول

وأشارت الهيئة إلى أن مبادرة القرم بأبوظبي تتولى تأسيس مركز للتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر إنشاء مركز للابتكار حديث ومتطور لإعادة تأهيل أشجار القرم، وتهدف المبادرة إلى ضمان تنفيذ مشاريع وأبحاث استعادة النظم الإيكولوجية الساحلية بناءً على أسسٍ علمية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية الرئيسة.

وتشمل أعمال المبادرة استحداث حلول مبتكرة لإعادة تأهيلِ أشجار القرم، وتوحيد جهود إمارةِ أبوظبي في مجال استعادة النظام الإيكولوجي الساحلي وطرح الحلول القائمة على الطبيعة، فضلاً عن تحفيز أفراد المجتمع على المساهمةِ في حمايةِ البيئة، والمساهمة في التخفيف من آثار التغيّر المناخي، هذا إضافة إلى استقطاب شراكات استراتيجية مع جهاتٍ محلية ودولية بجانب القطاعِ الخاصّ.

ومؤخراً، دعمت المبادرة التقييم العالمي لأكثر من 70 نوعاً من أشجار القرم حول العالم لتحديد حالتها حسب منهجية القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، إضافة إلى استضافة أكثر من 300 خبير من 82 دولة في أول مؤتمر دولي من نوعه لحفظ أشجار القرم واستعادتها لمناقشة أفضل الممارسات لاستعادة أشجار القرم.

وتركز المبادرة على أهمية الحماية والرصد، بالتعاون مع باحثين محليين ودوليين لتطبيق تقنيات رصد مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لتقييم نجاح ونتائج مشاريع إعادة التأهيل.

كما تعمل المبادرة بشكل وثيق مع المجتمع المحلي لضمان مساهمة الجميع في مراقبة أشجار القرم والمساعدة على تطوير فهم وتقدير أفضل لهذه النظم البيئية المهمة.

دليل

ولتمكين جهودها في مجال حماية النظم البيئية المستدامة، أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم والذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال بالدولة، وذلك في إطار مبادرة القرم أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، وتعد هذه المبادئ التوجيهية أول دليل وطني يتضمن إرشادات محددة لإعادة تأهيل أشجار القرم في الدولة ويدعم التخطيط الناجح لمشاريع إعادة التأهيل مع الأخذ في الاعتبار النظم والظروف البيئية الفريدة لأشجار القرم في الدولة، وتهدف المبادئ التوجيهية في الدليل الإرشادي إلى أن تكون بمثابة مرجع موثوق به لجهود إعادة التأهيل المستقبلية على الصعيدين الوطني والعالمي بما يدعم مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم والنظم البيئية المرتبطة بها في دولة الإمارات وضمان بقائها على المدى الطويل.

وأشارت الهيئة أن الدليل يهدف إلى رفع القدرات الوطنية ومساعدة أصحاب القرار وفرق العمل الميدانية على الإدارة السليمة لعمليات ومشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم وفقاً لمنهجية علمية ومبادئ توجيهية واضحة.