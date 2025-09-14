مشاريع لاستدامة الثروة النباتية في حديقة الحيوانات بالعين

تضم حديقة الحيوانات في منطقة العين، العديد من المشاريع والمبادرات، التي تؤكد في مجملها على التزامها المستمر بصون التنوع البيولوجي، كما يتوافق صون النباتات المحلية وغيرها في الحديقة، مع رسالتها في حماية الحياة البرية، حيث تتميز هذه النباتات بآثارها الإيجابية في جهود الاستدامة. وتحرص الحديقة أيضاً على تعزيز المسؤولية البيئية، وإشراك المجتمع في جهود الحفاظ على الطبيعة بشكل هادف.

مشتل الغافة

ويعد مشروع «مشتل الغافة» في حديقة الحيوانات بالعين، من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تسهم، وباقتدار، في تحقيق استدامة واستثمار الثروة النباتية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يضم أكثر من عشرة آلاف من الأشجار، بواقع 100 نوع من النباتات المتنوعة، و120 نوعاً من بذور النباتات المحلية وغير المحلية. كما يعد المشتل مصدراً مهماً لدعم الثروة النباتية، من خلال جهود صون الطبيعة، وحماية الحياة البرية.

وعززت حديقة الحيوانات بالعين مفهوم استدامة البيئة المحلية، عبر دعم التنوع البيولوجي في مختلف النظم البيئية، وتحقيق ضمان استمرار النباتات بكفاءة، من خلال اختيار الأنواع المحلية بعناية، مثل أشجار السدر والسمر وغيرها، لتعيش في بيئة متناسقة ومتكافئة، وزرعت أكثر من 214 شجرة غاف في أرجاء الحديقة، لتميزها بالتكيف مع أصعب الظروف المناخية.

استدامة البيئة

كما أطلقت حديقة الحيوانات في منطقة العين مبادرات ومشاركات اجتماعية، هدفت إلى رفع الوعي باستدامة البيئة والحفاظ عليها، مثل مبادرة التبرع بأنواع من النباتات والأشجار، مثل نخيل الغضف، ومبادرة توزيع الرطب على الإدارات في المؤسسة، وتنفيذ تجربة بيع 1,787 شتلة للزوار، كجزء من المبادرات التوعوية بالنباتات لشتى أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والشراكات مع الجهات المعنية والمدارس والجامعات.