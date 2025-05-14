رقابة ذكية لرصد مخالفات المنشآت الغذائية في أبوظبي

بالإضافة إلى منصة تقييم زادنا، حيث توفر هذه المنصة الإلكترونية للجمهور الاطلاع على نتائج تقييم المنشآت الغذائية، بناء على مستوى السلامة الغذائية، وتسهم هذه الشفافية في تعزيز الوعي لدى المستهلكين، وتشجع المنشآت على الالتزام بالمعايير الصحية لسلامة الأغذية.
وأوضحت الهيئة أنها اتخذت العديد من الإجراءات منذ بداية فصل الصيف، بدءاً من تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من التزام هذه المنشآت بمعايير سلامة الأغذية، بما فيها درجات حرارة الحفظ، والتخزين والنقل المناسبة للأغذية المبردة والمجمدة.
فضلاً عن التوعية والإرشاد بتنفيذ حملات توعوية لأصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها، حول أهمية الالتزام بتوفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، بتقديم نصائح حول كيفية الحفاظ على درجات حرارة مناسبة لجميع أنواع الأغذية، وخصوصاً الأغذية سريعة التلف، ويأتي ذلك في إطار تحقيق أعلى المعايير في حفظ وسلامة الغذاء في إمارة أبوظبي.