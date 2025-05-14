رقابة ذكية لرصد مخالفات المنشآت الغذائية في أبوظبي

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها تعتمد على مجموعة من التطبيقات للرصد، منها نظام التفتيش الذكي، والذي يمكّن المفتشين من إجراء عمليات التفتيش عن بعد، عبر الاتصال المرئي مع مسؤولي المنشآت الغذائية، باستخدام تطبيق (الرقابة الذاتية)، ويتيح هذا التطبيق لصاحب المنشأة، إجراء تفتيش دوري ذاتي بمساعدة المفتش، ما يسهم في تعزيز الرقابة المستمرة، دون الحاجة للحضور الميداني.

بالإضافة إلى منصة تقييم زادنا، حيث توفر هذه المنصة الإلكترونية للجمهور الاطلاع على نتائج تقييم المنشآت الغذائية، بناء على مستوى السلامة الغذائية، وتسهم هذه الشفافية في تعزيز الوعي لدى المستهلكين، وتشجع المنشآت على الالتزام بالمعايير الصحية لسلامة الأغذية.

وأوضحت أن الفرق الرقابية في الهيئة، تبذل جهوداً مكثفة للحفاظ على سلامة الغذاء، وحماية صحة المستهلك، لا سيما في فصل الصيف، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وزيادة احتمالية فساد الأغذية.

وأوضحت الهيئة أنها اتخذت العديد من الإجراءات منذ بداية فصل الصيف، بدءاً من تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من التزام هذه المنشآت بمعايير سلامة الأغذية، بما فيها درجات حرارة الحفظ، والتخزين والنقل المناسبة للأغذية المبردة والمجمدة.

فضلاً عن التوعية والإرشاد بتنفيذ حملات توعوية لأصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها، حول أهمية الالتزام بتوفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، بتقديم نصائح حول كيفية الحفاظ على درجات حرارة مناسبة لجميع أنواع الأغذية، وخصوصاً الأغذية سريعة التلف، ويأتي ذلك في إطار تحقيق أعلى المعايير في حفظ وسلامة الغذاء في إمارة أبوظبي.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المخالفات التي تم رصدها على بنود حفظ الطعام بطريقة غير صحيحة ولا تلبي المعايير، هي 57 مخالفة، من بداية شهر أبريل.