«بركتنا» تمنح خدمات وتسهيلات لكبار المواطنين في أبوظبي

أكدت وفاء محمد آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، أن بطاقة «بركتنا» هي بطاقة مخصصة لفئة كبار المواطنين والمقيمين ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق، والمسجلين في قاعدة بيانات المؤسسة.

حيث تتضمن كافة الخدمات والتسهيلات المقدمة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بإمارة أبوظبي لفئة كبار المواطنين ومن في حكمهم، إضافة إلى مزايا وخدمات بطاقة فزعة المقدمة خصيصاً لكبار المواطنين والمقيمين .

ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة وصندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية لتوفير المزايا والخصومات في القطاع الخاص، يأتي ذلك في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها مؤسسة التنمية الأسرية لكبار المواطنين والمقيمين رداً للجميل لكونهم اللبنة والركيزة الأساسية في المجتمع، وتعزيزاً لجودة حياتهم وتوفير كافة الخدمات لهم.

وأشارت مدير دائرة تنمية الأسرة أن إصدار هذه البطاقة يهدف إلى حصر كافة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين ومن في حكمهم ضمن منظومة عمل واحدة تسهل استفادتهم منها.

وتعريف كبار المواطنين بالخدمات والتسهيلات المتوافرة والمقدمة لهم في كافة القطاعات على المستوى المحلي والاتحادي، إضافة إلى توفير تسهيلات وخصومات لكبار المواطنين من القطاعات المختلفة لتحسين جودة حياتهم.

وأوضحت أن «بطاقة بركتنا» تتيح العديد من المزايا من خلال البطاقة الإلكترونية والتطبيق الذكي الأمر الذي سيسهل وصولهم وحصولهم على الخدمات، وأيضاً توفير الخدمات والتسهيلات والمميزات التي تقدمها الجهات الحكومية في بطاقة واحدة، إضافة إلى مساعدتهم لإنهاء طلباتهم الإلكترونية من قِبل موظف في الجهة في حال عدم تمكينهم من الاستفادة من الخدمات الرقمية.

وأشارت آل علي أن هذه الخدمة المجتمعية تسهم في حصر كافة الخدمات المقدمة لكافة كبار المواطنين ضمن بطاقة واحدة تسهل استفادتهم منها، فضلاً عن تعريف كبار المواطنين بالخدمات والتسهيلات المتوفرة والمقدمة لهم في كافة القطاعات على المستوى المحلي والاتحادي، هذا إضافة إلى توفير تسهيلات وخصومات لكبار المواطنين من القطاعات المختلفة لتحسين جودة حياتهم.

دعم

وقالت: إن المؤسسة لم تدخر جهداً في دعم احتياجات كبار المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير العديد من الخدمات الفرعية المساندة والتي تتمثل في الالتحاق بورش التأهيل الرقمي، والتسجيل للمساندة الاجتماعية لكبار المواطنين والمقيمين، فضلاً عن التسجيل في عضوية مجلس الحكماء، إضافة إلى التسجيل في عضوية نادي بركة الدار.