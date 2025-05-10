«بركتنا» تمنح خدمات وتسهيلات لكبار المواطنين في أبوظبي

حيث تتضمن كافة الخدمات والتسهيلات المقدمة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بإمارة أبوظبي لفئة كبار المواطنين ومن في حكمهم، إضافة إلى مزايا وخدمات بطاقة فزعة المقدمة خصيصاً لكبار المواطنين والمقيمين .
ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة وصندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية لتوفير المزايا والخصومات في القطاع الخاص، يأتي ذلك في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها مؤسسة التنمية الأسرية لكبار المواطنين والمقيمين رداً للجميل لكونهم اللبنة والركيزة الأساسية في المجتمع، وتعزيزاً لجودة حياتهم وتوفير كافة الخدمات لهم.
وأشارت مدير دائرة تنمية الأسرة أن إصدار هذه البطاقة يهدف إلى حصر كافة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين ومن في حكمهم ضمن منظومة عمل واحدة تسهل استفادتهم منها.
وتعريف كبار المواطنين بالخدمات والتسهيلات المتوافرة والمقدمة لهم في كافة القطاعات على المستوى المحلي والاتحادي، إضافة إلى توفير تسهيلات وخصومات لكبار المواطنين من القطاعات المختلفة لتحسين جودة حياتهم.
وأشارت آل علي أن هذه الخدمة المجتمعية تسهم في حصر كافة الخدمات المقدمة لكافة كبار المواطنين ضمن بطاقة واحدة تسهل استفادتهم منها، فضلاً عن تعريف كبار المواطنين بالخدمات والتسهيلات المتوفرة والمقدمة لهم في كافة القطاعات على المستوى المحلي والاتحادي، هذا إضافة إلى توفير تسهيلات وخصومات لكبار المواطنين من القطاعات المختلفة لتحسين جودة حياتهم.