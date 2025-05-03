دور رائد للإمارات في تعزيز التعاون وبناء الجسور بين الدول

أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن الإطلاق الرسمي لتقرير «الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2024 - 2025»، وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى نُظمت في مقر الأكاديمية بأبوظبي.

وشكلت الفعالية منصةً استراتيجية للحوار، تناولت الدور المتنامي لدولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي وبناء الجسور بين الدول، كما يسلط التقرير الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.

ويهدف التقرير إلى تعميق الفهم بالدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها ركيزة استراتيجية للسياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يسلّط الضوء على كيفية توظيف الدولة أدوات التجارة والمساعدات والاستثمار لبناء شراكات عالمية فاعلة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما يستعرض التقرير الإنجازات الدبلوماسية والتنظيمية البارزة التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، مؤكداً تنامي نفوذها الاقتصادي على الساحة الدولية، ومبرزاً مكانتها كشريك استراتيجي في رسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد.

بالإضافة إلى التطورات المحلية، ويخصص التقرير جزءاً للقضايا الاقتصادية الدولية المطروحة على الساحة العالمية ما يجعل هذا التقرير ذا أهمية دولية للقراء من مختلف أنحاء العالم.

محاور

وتناول التقرير الذي استعرضه د. أحمد رشاد، الأستاذ المساعد في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها التوقعات الاقتصادية العالمية، والاتجاهات المستقبلية للدبلوماسية الاقتصادية.

كما شدّد التقرير على الأهمية الاستراتيجية لإعلان أبوظبي الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية، مؤكداً التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم منظومة التجارة العالمية، والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

وشهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، ومن بينهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، ونيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام للأكاديمية، والدكتور أحمد رشاد، الأستاذ المساعد في الأكاديمية، إلى جانب أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الأكاديمية، وممثلي وسائل الإعلام، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية.

وتعليقاً على إطلاق التقرير، صرّح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، قائلاً: «تاريخياً، كانت دولة الإمارات نقطة التقاء لطرق التجارة العالمية، وتواصل الدولة - تنفيذاً للرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة - الانفتاح على العالم.

وطوال العقود الخمسة الماضية منذ تأسيس الدولة جاء نموها الاقتصادي القياسي مدعوماً بالتعاون البناء مع المجتمع الدولي. ويعد توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة العالمية أحد مرتكزات استراتيجية النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة وفقاً لرؤية (نحن الإمارات 2031) مع منح الأولوية لتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الاستراتيجي في الصناعات التي تركز على المستقبل، وجذب المواهب العالمية والاحتفاظ بها.

وتعد دولة الإمارات حالياً جسراً رئيساً بين الشرق والغرب، وهو جسر يسهل تدفقات رؤوس الأموال ويدعم مشاركة الاقتصادات الناشئة في سلاسل التوريد العالمية. ويعكس تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات، الذي تم إطلاقه اليوم، المكانة المتنامية للدولة على الساحة العالمية، مع التركيز على الفوائد المتبادلة لتعزيز التعاون الدولي الثنائي والجماعي عبر الحدود».

وفي كلمةٍ له خلال الفعالية، أكّد معالي أحمد بن علي الصايغ الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: إن دور دولة الإمارات في تشكيل اقتصاد عالمي مرن ينبع من نهجها الاستباقي في العلاقات الدولية، ومن خلال المشاركة الفاعلة في الأطر الاقتصادية العالمية المتطورة، حيث تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كشريك فاعل في تعزيز الشراكات المتوازنة والشاملة.

مؤكداً أن الدبلوماسية الحديثة لا تتوقف عند توقيع الاتفاقيات التجارية، بل تتمحور حول بناء تحالفات استراتيجية تُلهم الابتكار، وتعزز القدرة على التكيّف، وتضمن تحقيق الازدهار المستدام.

من جانبه، أكد نيكولاي ملادينوف، المدير العام للأكاديمية، أهمية الدور المتنامي للدبلوماسية الاقتصادية، قائلاً: «إن الدبلوماسية الاقتصادية تمكّن الدول من صياغة علاقاتها الدولية من خلال الابتكار، والتعاون، والاستشراف الاستراتيجي. بما يعكس نهج دولة الإمارات في التزامها الراسخ ببناء نمو اقتصادي شامل، وتأسيس شراكات فعّالة تُعزز مكانتها كلاعب عالمي موثوق وطموح».