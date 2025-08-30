تحت رعاية حمدان بن زايد.. انطلاق «أبوظبي الدولي للصيد» اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق، اليوم وحتى السابع من سبتمبر المقبل، فعاليات النسخة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في مركز أدنيك أبوظبي.

ويفتتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يومياً من الساعة الـ 11 صباحاً وإلى 10 مساء، في الوقت الذي يشهد فيه المعرض نقلات نوعية بالمقارنة مع دورة العام الماضي 2024، حيث زادت مساحته لتصل إلى 92 ألف متر مربع بنسبة نمو وصلت إلى 7% بالمقارنة مع عام 2024، كما شهد عدد الشركات والعلامات التجارية زيادة بنسبة 21%.

ويستقطب المعرض الذي ينظم من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، مشاركة 68 دولة بزيادة قدرها 5% بالمقارنة مع عام 2024، بينها 11 دولة تشارك للمرة الأولى بما يرسخ المكانة الدولية التي حققها المعرض منذ انطلاقه في عام 2003.

وعلى مستوى القطاعات المشاركة، فإن الدورة الحالية تتميز بإدخال عدد من القطاعات الجديدة تتضمن قطاعات السلوقي والهجن والسوق وغيرها، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد القطاعات إلى 15 قطاعاً.