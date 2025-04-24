300 فرصة عمل بمعرض «إثراء» للتوظيف



انطلقت صباح أمس النسخة السابعة من معرض «إثراء» للتوظيف، وذلك في مقر مجلس شعاب الأشخر، والذي ينظمه معهد الإمارات المالي بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» ودائرة التمكين الحكومي بهدف توفير فرص عمل للمواطنين الإماراتيين.

وتضمن المعرض مجموعة ورش عمل مصممة، لتعزيز مهارات الكوادر الإماراتية وتطوير قدراتهم، وجناحاً مخصصاً لتقديم الدعم والإرشاد المهني للشباب الباحثين عن عمل.

وقالت آمنة السويدي، مديرة قسم التواصل والشركات في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إن معرض إثراء يعني ضمن مبادرات منطقة العين، والتي تم إطلاقها المجلس لتوفير 300 فرصة وظيفية في القطاعين المالي والمصرفي.

وأضافت: تم في المعرض إجراء مقابلات مباشرة بين الشركاء والباحثين عن العمل، إلى جانب تنظيم ورش عمل لعرض برامج ومبادرات نافس، وتنظيم ورش عمل مجانية من قبل الشركاء، تشمل كيفية كتابة السيرة الذاتية، وماهية الاستعداد للمقابلات الوظيفية، وتنظيم برامج وورش تدريبية عالمية معتمدة مخصصة لـ200 مستفيد من حملة شهادات الثانوية العامة، والشهادات التخصصية.

وأوضح إبراهيم البلوشي، عضو مجلس شباب نافس أن أهداف ورؤى وتطلعات المعرض تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولة وذلك لتعزيز حضور الكوادر الإماراتية في جميع قطاعات العمل، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد عدد من الباحثين عن العمل الاستفادة من دعم كافة أبناء الوطن الباحثين عن فرص وظيفية حيث قال علي العفاري: أحظى بفرصة وظيفية مناسبة. وأشيد بجهود القائمين والمنظمين للمعرض في تمكين المواطنين وتوفير الفرص المهنية التي تناسب تطلعاتهم وتلبي طموحاتهم.

وأشار طالب عامر العمري إلى أن المعرض يوفر منصة مهمة لشركات القطاعين المالي والمصرفي لتوظيف المواطنين الإماراتيين وتوفير مسارات واعدة لبناء مستقبل مهني ناجح، مؤكداً أن المعرض لا يوفر فرص عمل فقط، إنما يعزز قدرات الشباب من خلال التدريب والتأهيل، وتزويدهم بمزيد من الخبرات والمهارات لتعزيز قدراتهم الوظيفية المتجددة.

وأشاد حمد المرزوقي بالجهود الرائدة للجهات القائمة والمنظمة للمعرض، في إطار الحرص على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.