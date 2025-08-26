2068 شركة وعلامة تجارية تشارك في النسخة الأضخم من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقّاري الإمارات، تقام فعاليات الدورة الـ 22 الأكبر في تاريخ "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" في الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2024، في مركز "أدنيك" أبوظبي.

أعلن عن تفاصيل الاستعدادات لإطلاق المعرض في مؤتمر صحفي بحضور ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقّاري الإمارات، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموع "أدنيك"، وسعد عبدالله الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

ويشهد المعرض في دورته الحالية تحولات نوعية مقارنة مع دورة العام الماضي، حيث زادت مساحة المعرض لتصل إلى 92 ألف متر مربع بنسبة نمو وصلت إلى 7%، كما شهد عدد الشركات والعلامات التجارية زيادة بنسبة 21% ليصل إجمالي عدد الشركات المشاركة في الدورة الحالية إلى 2068 شركة وعلامة تجارية.

وفيما يتعلق بالدول، فيشهد المعرض مشاركة 68 دولة بزيادة قدرها 5% بالمقارنة مع العام 2024، بينها 11 دولة تشارك للمرة الأولى بما يرسخ المكانة الدولية التي حققها المعرض منذ انطلاقة في عام 2003.

وعلى مستوى القطاعات المشاركة، فإن الدورة الحالية تتميز بإدخال عدد من القطاعات الجديدة تتضمن قطاعات السلوقي والهجن والسوق وغيرها الأمر الذي ساهم في زيادة عدد القطاعات إلى 15 قطاعاً.