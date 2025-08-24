اليوم إغلاق التسجيل بمبادرة «يوم بلا حوادث»

دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى المسارعة بالتسجيل ضمن قوائم المشاركين في مبادرة «يوم بلا حوادث»، التي من المقرر أن يغلق باب التسجيل فيها اليوم، على أن تنطلق إجراءات تنفيذ المبادرة فور دخول التوقيت المحلي بداية تاريخ 25 الجاري.

وذكرت أن عملية التسجيل تستغرق أقل من دقيقة واحدة، حيث يقوم المشارك بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالمبادرة والدخول من خلال الهوية الرقمية والضغط على إقرار التعهد ومن ثم إرسال.

وبحسب موقع الوزارة، فان الإقرار يتضمن تعهد المشارك بالالتزام بقوانين السير والمرور، بما فيها ترك مسافة آمنة بينه وبين المركبة التي في الأمام، وإعطاء المشاة الأولوية عند عبور الطريق، وربط حزام الأمان أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة للطريق، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وإعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات خصم النقاط المرورية الـ 4 ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث»، تهدف إلى غرس ثقافة الالتزام المروري لدى جميع مستخدمي الطريق، وتحقيق رؤية دولة الإمارات للوصول إلى «صفر وفيات مرورية»، مشيرة إلى أن الحملة لا تقتصر على منع الحوادث في هذا اليوم فحسب، بل تسعى لترسيخ سلوكيات مرورية آمنة كأسلوب حياة دائم.

وأكدت أهمية التزام أولياء الأمور والسائقين بقواعد المرور خلال فترة العودة إلى المدارس، خصوصاً عند التعامل مع الحافلات المدرسية، والتوقف عند فتح ذراع «قف» للحافلة، وعدم المرور بجانبها أثناء صعود أو نزول الطلبة، حفاظاً على سلامتهم.