«أسبوع أبوظبي العالمي للصحة» ينطلق اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم ولمدة 3 أيام متتالية، فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، في مركز أدنيك أبوظبي.

ومن المتوقع أن تستقبل الفعالية أكثر من 15 ألف زائر و1900 وفد و200 متحدث من 90 دولة، بهدف تبادل المعارف وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة التقدم في القطاع الصحي العالمي، من خلال منصة عالمية شاملة تسعى لصياغة مستقبل الصحة والعافية.

ومن المقرر أن تشكل ملفات الصحة المديدة والطب الشخصي المحور الرئيسي للحدث هذا العام انطلاقاً من إيمان الإمارات الراسخ أن تأثيرهما لا يقتصر على صحة الأفراد فحسب، بل على عافية وازدهار المجتمعات ككل.

وتتجسد هذه الأولويات في فعاليات «المنتدى» خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة الذي يركز على التحديات الرئيسية والفرص المتاحة ضمن موضوعات الحدث الأربعة وهي:

الحياة الصحية المديدة والصحة الدقيقة، ومرونة النظام الصحي واستدامته، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في علوم الحياة.

وسيشهد «المنتدى» كلمات ملهمة وجلسات للريادة الفكرية وحوارات مباشرة بين قادة القطاع الصحي بمن فيهم وزراء ونخبة من ممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمتخصصة في التكنولوجيا والابتكار، وستغطي مواضيعه علوم الحياة الصحية المديدة، والابتكار في مجال صحة السكان، واكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وغير ذلك الكثير.

كما ستجمع الجلسة الحوارية لقادة الصحة المقرر انعقادها غداً الأربعاء، نخبة من القادة العالميين لمناقشة الحاجة الماسة لتعزيز التعاون للتصدي لتحديات الصحة العالمية والتعامل بكفاءة مع مشهدها المتغير.

كما سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة الابتكار خلال فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، حيث سيحصل الفائزون على تمويل بقيمة 200,000 دولار أمريكي تكريماً لجهودهم في تقديم حلول رائدة للتصدي للتحديات الرئيسية في القطاع.